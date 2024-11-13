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        Haberler Ekonomi Emlak Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor? - Emlak Haberleri

        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?

        TÜİK verilerine göre Ybu yıl yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. İşte yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:27
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        1

        Antalya

        Satış adedi: 6 bin 740

        2

        İstanbul

        Satış adedi: 6 bin 703

        3

        Mersin

        Satış adedi: 1.692

        4

        Ankara

        Satış adedi: 497

        5

        Yalova

        Satış adedi: 468

        6

        Bursa

        Satış adedi: 461

        7

        Kocaeli

        Satış adedi: 344

        8

        Aydın

        Satış adedi: 318

        9

        İzmir

        Satış adedi: 308

        10

        Muğla

        Satış adedi: 299

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