Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
TÜİK verilerine göre Ybu yıl yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. İşte yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller
Giriş: 13.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:27
1
Antalya
Satış adedi: 6 bin 740
2
İstanbul
Satış adedi: 6 bin 703
3
Mersin
Satış adedi: 1.692
4
Ankara
Satış adedi: 497
5
Yalova
Satış adedi: 468
6
Bursa
Satış adedi: 461
7
Kocaeli
Satış adedi: 344
8
Aydın
Satış adedi: 318
9
İzmir
Satış adedi: 308