Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük için Hakan Keleş ile anlaşıldığını resmen açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük için Hakan Keleş ile anlaşıldığını açıkladı.
Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.
HAKAN KELEŞ
Doğum tarihi/Yaş: 8 Ocak 1972 (52)
Doğum yeri: Sakarya / Türkiye
Antrenörlük lisansı: UEFA-Pro lisans
Görev süresi: 0.84 Yıl
Tercih edilen diziliş: 4-2-3-1
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Kulüp & Görev Göreve başlama Görevden ayrıldı Maç MBPO
Konyaspor (Teknik Direktör) 23/24 (27 Eki 2023) 23/24 (11 Oca 2024) 12 1.25
Giresunspor (Teknik Direktör) 20/21 (10 Ağu 2020) 22/23 (2 May 2023) 110 1.43
Sivasspor (Teknik Direktör) 18/19 (19 Kas 2018) 18/19 (30 Haz 2019) 22 1.23
----------------------
2018 Sivasspor - Yardımcı Antrenör
2017 Sivasspor U21 - Yardımcı Antrenör
2017 Mersin İY - Yardımcı Antrenör
2015 Bucaspor - Yardımcı Antrenör
2014 Gaziantep BB - Yardımcı Antrenör
2014 Tatvan GB - Teknik Direktör
2012 Tatvan GB - Teknik Direktör
2011 Ankaragücü - Yardımcı Antrenör
2009 Giresunspor Alt. - Yardımcı Antrenör
2008 Ankaragücü Alt. - Yardımcı Antrenör
PERFORMANS BİLGİLERİ
Maç G B M Goller Puan MBPO
146 56 34 56 200:207 202 1.38
Oyuncu olarak transfer geçmişi
Bursaspor > Kayserispor > Şekerspor > Ankaragücü > Antalyaspor > Dardanelspor
HAKAN KELEŞ'İN KARİYERİ
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Keleş, futbolculuk kariyerinde 1994-2007 yılları arasında sırasıyla Edirnespor, Bursaspor, Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Çanakkale Dardanelspor'da forma giydi.
1 Temmuz 2007'de futbolculuk kariyerini noktalayan Hakan Keleş, antrenörlüğe 25 Şubat 2008'de Ankaragücü altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı. Daha sonra Giresunspor altyapısında yardımcı antrenörlük görevine getirilen Keleş, ardından Ankaragücü A takımında yardımcı antrenör oldu. Hakan Keleş ilk teknik direktörlük deneyimini ise Tatvan Gençlerbirliği'nde yaşadı.
Hakan Keleş, Kasım 2018'e kadar sırasıyla Gaziantep BB, Bucaspor, Mersin İY, Sivasspor U21 ve Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yaparken, 19 Kasım 2018'de Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.
GİRESUNSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDI
Keleş, teknik dirkektörlük kariyerinin en parlak dönemini ise 2020-2023 yılları arasında görev yaptığı Giresunspor'da yaşadı ve Karadeniz ekibini Süper Lig'e çıkarmayı başardı.
52 yaşındaki teknik adam, son olarak Konyaspor'u çalıştırdı. 27 Ekim 2023 tarihinde yeşil-beyazlı kulübün başına getirilen Keleş, 11 Ocak 2024'te görevinden ayrıldı.