Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada da izlettirilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Yüksel Güran’ın avukatları Tuncay Erkuş ve Yılmaz Demiroğlu ile Enes Güran’ın avukatları Mahir Akbilek ile Mustafa Demir, Narin Güran cinayetiyle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BAZ ÇALIŞMASINDA BİR YANILMA PAYININ OLDUĞU NETTİR" Avukat Yılmaz Demiroğlu, amaçlarının gerçeğin ortaya çıkması olduğunu belirterek, “Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin bizim açıdan dikkatimizi çeken bir husus, mesela bir sanık hakkında belirtilen konum, örneğin sanığın konumu Arif Güran’ın evi civarı gösterilmesine karşın, aynı sanığın kameraya aynı zaman diliminde yansıyan görüntüsünde tamamen farklı bir yerde olduğunu biz tespit ettik. Dolayısıyla bu baz çalışmasında bir yanılma payının olduğu nettir. Bizler bu konuyla ilgili bütün uzmanlarla görüştük, harici bilgiler almaya çalıştık, daraltılmış baz çalışması daha çok ihtimal hesaplaması üzerine kurulu bir rapordur. Ancak biz iddianamede daraltılmış çalışmasından yola çıkılarak sanıkların tamamı hakkında bir araya geldiğinden bahisle dava açıldığını görüyoruz. Burada daraltılmış baz çalışması, niteliği gereği anabaz - arabazlardan sinyal alan sanıkların konumlarının değişik noktalarda olabileceğini biz uzmanlardan öğrendik. Yani aynı açıdan sanıklardan biri sinyal alsa dahi, diğer sanığın da farklı yerde aynı açıdan alma ihtimalinin olduğunu uzmanlar tarafınıza iletti ki bu konuyla ilgili özellikle baz istasyonu kayıtlarının tek başına delil olamayacağı Yargıtay kararlarında da vurgulanmıştır. Biz bu cinayetin bütün detaylarıyla sebepleriyle aydınlatılması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve bu bizim boynumuzun borcudur. Bu konuda herkes müsterih olsun, amacımız maddi hakikatin şüpheye yer vermeyecek şekilde açığa çıkmasıdır” dedi.

"NEVZAT BAHTİYAR, OLASI SENARYOLAR ÜZERİNDEN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ" Avukat Demiroğlu, 7 Kasım’da görülen ilk duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın, olası senaryolar üzerinden ifadesini değiştirdiğini belirterek, “Duruşma salonunda, Nevzat Bahtiyar gerçekten çok soğukkanlı bir şahsiyet. Zaten küçücük bir bedeni yani 8 yaşındaki bir çocuğu bir çuval içerisine bütün eşyalarıyla, yani Kur’an kursundan dönerken taşıdığı bütün eşyalarıyla çuvala sığdırmak suretiyle götürüp gömebilen, dere kenarına gelişigüzel saklayabilen bir şahsın bence cinayeti işleyeceğini düşünüyoruz. Orada kritik olan Nevzat Bahtiyar’ın, bizler de şunu net bir şekilde gördük, basınında sosyal medyada bu cinayetle ilgili olası senaryolar üzerinden sürekli ifade değiştirdiğini biz gördük. Nevzat Bahtiyar‘ın son ifadesinde cansız bedeni ahırda çuvala koyup kendi aracına yerleştirdikten sonra, Salim Güran’ın ahıra gelip battaniyeyi teslim aldığı yönünde bir beyanı oldu. Biz bu beyan üzerinde görüntü kayıtlarını inceledik, Dara 2’nin güvenlik kameralarını inceledik, bu kritik saatlerde kameranın görüş açısına göre köy içerisinde hareketli araçlar çok net net bir şekilde tespit edilebiliyor. Ancak Nevzat Bahtiyar’ın belirttiği şekilde bir buluşmanın bir araç trafiğin olmadığı tarafımızca gözlemlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bunu zaten mahkemede kamera kayıtları üzerinde konuşmak suretiyle kamuoyunu da bilgilendireceğiz” diye konuştu.

"MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLECEK ŞEKİLDE AİLE TÖHMET ALTINDA KALDI" Avukat Demiroğlu, konuşmasının devamında, “Burada bizim istirhamımız, gerçekten kirli bilgiler üzerinde yürüyen bir soruşturma, kirli senaryolar üzerine yürütülen bir soruşturma nedeniyle aile masumiyet karinesi ihlal edilecek şekilde büyük bir töhmet altında kaldı. Gerçekten yapılan haksızlık neyse, bugün çekirdek ailesine de aynı şekilde bir haksızlığı yapıldığını söylüyoruz. Herkesin elbette bu cinayetle ilgili konuşma, senaryoları üretme hakkı var, ancak ailenin iffetine yönelik, saygınlığına yönelik saldırı mahiyetindeki birden uzak durmamız gerektiğini ve bunların masum olabileceği hususunun bir an için gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu yargılama sonunda eğer maddi delillerle ki müvekkilimizden eminiz, beraat ederse bir anneye bir ağabeye yapılan bu haksızlığın vebali gerçekten çok ağır olur. Bunun hesabını hiçbirimiz veremeyiz. Biz bu yargılama sırasında sivil toplumun akış açısını da önemsiyoruz Gerçekten bu dava sivil toplum içinde bir sınavdır. Bunu yargılama sonunda göreceğiz” ifadelerine yer verdi.