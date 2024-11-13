Bitcoin 90.000 doları aştı

ABD'de Donald Trump'ın Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılmasıyla başlayan kripto para rallisi bugün de devam etti.

Bitcoin pazartesi ve salı günleri 2 kez kıyısından döndüğü 90.000 dolar seviyesini üçüncü denemesinde aşmayı başardı. TSİ 17.52 itibarıyla dünyanın en büyük kripto para birimi günlük yüzde yüzde 6 değer kazanarak 91.656 dolara kadar çıktı. Daha sonra bir miktar düşüş yaşandı.

Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi Haberi Görüntüle Bugünkü yükselişle beraber Bitcoin son 1 haftada yatırımcısına dolar bazında yüzde 24 kazandırmış oldu. Sabah saatlerinde kripto para piyasasında satışlar görülmüş ve Bitcoin 86 bin dolara gerilemişti. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yeniden yukarı çevirdi ve yeni tarihi zirvesini gördü. Böylece Bitcoin 2024 genelinde yüzde 117 değer kazanmış oldu.