Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.
Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde, yeni taşındıkları binanın 8'inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, isimleri henüz öğrenilemeyen kardeşleri aynı odada ölü buldu.
10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
İlk belirlemelere göre, kardeşlerin 30'lu yaşlarda oldukları tespit edildi.
Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.