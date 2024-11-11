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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrik sobası 5 can aldı | Son dakika haberleri

        Elektrik sobası 5 can aldı

        İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 21:54 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:39
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        Elektrik sobası 5 can aldı
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        İzmirin Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesindeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

        Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

        Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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