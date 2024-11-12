Donald Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazandı. Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Bu süreçte Trump'ın yeni ekibinde hangi isimlerin olacağı merak edilirken, Trump ile birlikte çalışacak bazı isimler belli olmaya başladı.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE WALTZ

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevine eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'u getireceği belirtildi.

İlk olarak Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan ve Trump'a yakın isimlere dayandırılan, daha sonra ABD medyasında diğer gazetelere de yansıyan haberlere göre Trump, yeni kabinesindeki bir ismi daha belirledi.

REKLAM Buna göre Trump, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida vekili Mike Waltz'u yeni kabinesinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görevlendirmeyi düşünüyor. Son 3 dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Temsilciler Meclisine giren ve burada özellikle Çin konusundaki "şahin" açıklamalarıyla bilinen Waltz'un yeni kabinede görev alması durumunda başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak. WALTZ KİMDİR? Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rusmfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken, Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalışmıştı.

Waltz, son olarak 2022 Pekin kış Olimpiyatlarını ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti. REKLAM İSRAİL YANLISI AÇIKLAMALARIYLA BİLİNEN STEFANIK BM DAİMİ TEMSİLCİSİ ABD basınındaki haberlere göre Trump, yaptığı açıklamada, Elise Stefanik'i ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak seçtiğini duyurarak, "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

New York'un taşrasında doğup büyüyen Stefanik, Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra eski Başkan George W. Bush yönetiminde iç politika konseyinde ve özel kalem müdürünün ofisinde çalıştı. REKLAM Stefanik, 2014'te 30 yaşındayken Kongre'ye seçilen ve daha sonra da Temsilciler Meclisi liderliğinde görev yapan en genç kadın oldu. ÜNİVERSİTELERDEKİ PROTESTOLARDA REKTÖRLERİN İSTİFASINDA ROL OYNAMIŞTI ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, üç üniversite başkanı, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Stefanik, oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti. Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı. REKLAM İLK ATAMASINDA WILES'I DUYURDU Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ise seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles olacak. Trump, seçim kampanyası sırasında sık sık Wiles'ı atıfta bulundu ve onun "en iyi yönetilen seçim kampanyası" düzenlediğini söyledi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi. ABD TARİHİNDE BU GÖREVE GELEN İLK KADIN Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Susie Wiles, ABD tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak ve bu pozisyon genellikle büyük bir etkiye sahip. WILES HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Genel kalem pozisyonu genellikle başkan seçilen birinin atadığı ilk kişi ve bir yönetimden diğerine geçişi denetleyebilir. Trump başkan olarak yemin ettikten sonra Wiles, Beyaz Saray'ın tüm politikalarından da sorumlu olacak, Trump için adeta bir sırdaş olacak, danışman olarak görev yapacak ve günlük işleri yönetecek. REKLAM 67 yaşındaki Wiles, Florida siyasetinin deneyimli bir ismi. Kariyerine 1970'lerde New York Kongre üyesi Jack Kemp'in Washington ofisinde başladı. Ardından Ronald Reagan'ın kampanyasında ve Beyaz Saray'da planlayıcı olarak görev yaptı.

Wiles daha sonra Florida'ya gitti ve burada iki Jacksonville belediye başkanına danışmanlık yaptı ve Kongre Üyesi Tillie Fowler için çalıştı. Bundan sonra, Wiles'ın iş insanı Rick Scott'ın valilik makamını kazanmasına yardımcı oldu, sert ve zorlu Florida siyasetinde eyalet çapında kampanyalar düzenledi. Utah valisi Jon Huntsman'ın 2012 başkanlık kampanyasını kısa bir süre yönettikten sonra, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasını Florida'da yönetti ve eyaletteki zaferi Trump'a Beyaz Saray'ı kazandırdı. İki yıl sonra Wiles, Ron DeSantis'in Florida Valisi olarak seçilmesine yardımcı oldu. Ancak ikisi arasında bir anlaşmazlık çıktı ve DeSantis, Wiles'ın Trump'ın 2020 seçim kampanyasını düzenlemesini istemedi; DeSantis de başkanlık için yarışmak istiyordu.

Wiles, Trump'ın üçüncü seçim kampanyasına katıldı ve son üç yıldır Trump'ın yeniden seçilmesini sağlamak için görev yaptı ve çeşitli ceza ve hukuk davalarında avukatlarla çalışmasına yardımcı oldu. ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA RUBİO MU ADAY GÖSTERİLECEK? Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı görevine hangi ismi aday göstereceği henüz kesinleşmedi. Geçtiğimiz günlerde Trump, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu dönem çalışmayacaklarını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından New York Times, Trump'ın, dışişleri bakanlığına, İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu aday göstermeyi planladığı bildirildi.

Trump'a yakın kaynaklara göre, Trump, Senatör Rubio'yu yeni kabinesinde dışişleri bakanlığına getirmeyi planlıyor. Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim. Haberlere göre, Trump'ın önce ABD'nin Berlin Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Ric Grenell'i bu görev için düşündüğü ancak yaptığı telefon görüşmeleri ve istişareler sonrasında Rubio'da karar kıldığı iddia edildi.

İKİNCİ TRUMP DÖNEMİNDE ABD DIŞ POLİTİKASI NASIL ŞEKİLLENECEK? Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın bir arkadaşlığının olduğu biliniyor. İkinci Trump döneminde Amerikan dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yeni dışişleri bakanının kim olacağı merak ediliyordu; Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor. 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı.