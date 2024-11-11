Davinson Sanchez milli takım arkadaşını getiriyor!

OKAN BURUK RESMEN AÇIKLAMIŞTI!

Yaz transfer döneminde teknik direktör Okan Buruk, "Jhon Arias'ı istedik, görüştük, kulübüyle de anlaşmıştık ama son anda kulübü vermek istemediklerini söyledi ve o transfer bozuldu." şeklinde konuşmuş ve oyuncuyu istediğini dile getirmişti.