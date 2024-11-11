Davinson Sanchez milli takım arkadaşını getiriyor!
Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım için, Brezilya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için gaza bastı.
Takımı güçlendirmek için harekete geçen sarı-kırmızılılar için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
G.SARAY'DAN JHON ARIAS'A TEKLİF!
RTI Esporte'nin haberine göre; devre arası için Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan arkadaşı Jhon Arias için 12 milyon Euro'luk teklif sundu.
CRUZEIRO DA DEVREDE
Bu transferde Cruzeiro'nun da devreye girdiği ve sarı-kırmızılıların teklifinin aynısını sunduğu belirtildi.
Brezilya ekibinin teknik direktörü Fernando Diniz'in Kolombiyalı oyuncuyu çok istediği kaydedilirken, Fluminense Başkanı Mario Bittencourt'un ise yalnızca Avrupa'ya transferine onay verebileceği aktarıldı.
Bu sezon takımı adına 46 maça çıkan 27 yaşındaki kanat, 13 gol - 8 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 937 dakika sahada kaldı.