İşçi ölümleri durmuyor! 2 işçi feci biçimde hayatını kaybetti! Malatya'da, 11 katlı bir apartmana tadilat için kurulan iskele, işçiler çalışırken bir anda çöktü. Feci olayda, 29 yaşındaki Mücahit Dülek ile 30 yaşındaki Salih Celayir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 11.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:51 facebook

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