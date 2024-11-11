İşçi ölümleri durmuyor! 2 işçi feci biçimde hayatını kaybetti!
Malatya'da, 11 katlı bir apartmana tadilat için kurulan iskele, işçiler çalışırken bir anda çöktü. Feci olayda, 29 yaşındaki Mücahit Dülek ile 30 yaşındaki Salih Celayir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki, 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda, işçilerden Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İşçilerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.