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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşçi ölümleri durmuyor! 2 işçi feci biçimde can verdi | Malatya haberleri | Son dakika haberleri

        İşçi ölümleri durmuyor! 2 işçi feci biçimde hayatını kaybetti!

        Malatya'da, 11 katlı bir apartmana tadilat için kurulan iskele, işçiler çalışırken bir anda çöktü. Feci olayda, 29 yaşındaki Mücahit Dülek ile 30 yaşındaki Salih Celayir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:51
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        2 işçi feci biçimde can verdi!
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki, 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİ İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayda, işçilerden Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) yaşamını yitirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İşçilerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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