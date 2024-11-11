Borsada ABD borsaları benzeri rekor dönemi geliyor

Habertürk Televizyonu'nda yayımlanan Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp Ayılar ve Boğalar programının bu haftaki konuğu sermaye piyasaları uzmanı Yunus Kaya oldu. Kaya geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not artırımının yanı sıra kötü gelen enflasyon rakamının Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programına olan güveni azalttığını ancak hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporu hem de ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin Türkiye'yi oldukça olumlu etkilediğinin altını çizdi.

2 MİLYAR DOLAR GELDİ

ABD seçimleri tamamlandıktan hemen sonra Borsa İstanbul'un en çok yükselen ikinci borsa olduğunu ve gelen sıcak paranın etkisiyle Merkez Bankası rezervinin de 2 milyar dolar arttığını anlatan Kaya, temmuz ayı ortasından bu yana bazı önemli hisselerdeki satış dalgasının da bu gelişme ile tersine döndüğünü ifade etti.