Çağlar Ertuğrul: 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti
SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kalpazan'da Kartal karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul; "Uzun zamandır komedi işi yapmak istiyordum. 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti" dedi
SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Bu akşam 4'üncü bölümüyle saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak olan dizide Kartal karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul ile konuştuk.
'Kalpazan'dan gelen teklifi kabul etmenizdeki en önemli etkenler nelerdi?
Uzun zamandır komedi işi yapmak istiyordum. 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti.
Canlandırdığınız Kartal karakterinden bahsedelim. Nasıl biri Kartal?
Kartal çok eğlenceli ve laf cambazı bir karakter.
Çağlar olarak Kartal'a ne söylemek isterdiniz?
Kendi yolunu çiz derdim.
'Kalpazan' seyirciden olumlu tepkiler aldı. Sizce seyirci dizide aradığı neyi buldu?
Seyirci kısa sürede sahiplendi ve işi sevdi, biz de çok mutlu olduk. Sektörde çok sevilen dram işler de var ama komediye de ihtiyaç olduğunu biraz göstermiş olduk.
Deniz Baysal ile yine partnersiniz... Onunla karşılıklı oynamak artık daha konforlu mu sizin için?
Kesinlikle. Deniz çok başarılı ve tüm övgüleri hak ediyor. Günlük çekim programında onun da ismini görünce mutlu oluyorum.
Kariyeriniz boyunca mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?
Bizim piyasa küçük. Herkes her şeyi biliyor ve görüyor. Bilgi çok hızlı yayılıyor. Fikirlerimi kendime saklamaya çalışıyorum.
Sosyal medya ile aranız iyi, esprili paylaşımlarınızı görüyoruz... Orada zaman geçirmek size nasıl geliyor?
Kendini ciddiye almayan paylaşımları takip etmeyi seviyorum. Komik ve sevimli hayvan paylaşımları ilgimi çekiyor.
Türkiye'de, yakışıklık oyunculuğun önüne geçiyor mu sizce? Yani rolünüzün hakkını fazlasıyla verseniz de dış görünüşünüz nedeniyle perdeleniyor mu?
Bence geçmiyor ama kişilerin estetik algısına göre değişebilir bu durum. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu böyle. Görsel bir iş yapılıyor sonuçta. Belki ilkel bir dürtü ama estetik algısı yüz yıllardır var olan bir şey.
Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği icra etmek isterdiniz? Basketbolla da aranız bayağı iyi sanıyorum...
Basketbolcu olmak istedim. Üniversitede tiyatroya başlamasaydım mezun olduktan sonra gemilerde çalışma hayalim vardı.
Setten arta kalan zamanlarda ne yapmaktan keyif alıyorsunuz?
Video oyunları oynuyorum.
İzmirlisiniz. Pandemi döneminde de Urla'da yaşamışınız. İstanbul'da İzmir'in en çok özlediğiniz 3 şeyi nedir?
Merkez İzmir'in kaosu İstanbul’u aratmıyor ama Urla daha huzurlu. Zeytinyağlı ve balık yemeklerini özlüyorum.
Son olarak gelecekle ilgili planlarınız ve hayalleriniz neler?
Aksiliklerden bir türlü start veremediğim kendi film projelerime odaklanmak istiyorum.
'KALPAZAN'IN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bayram, Adem’e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram’ı reddeder. Bayram’ın adamları, Adem’i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar. Baygın haldeki Adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.
Bu sırada Kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur. Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal’ı araştırmaya başlar. Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary’nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal’ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır. Canan ise Adem’in boşanmak istiyorum demesine hırslanmış, bundan sonra kendi istediği hayatı yaşamayı kafasına koymuştur.