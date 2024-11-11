Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağlar Ertuğrul: 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti - Magazin haberleri

        Çağlar Ertuğrul: 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kalpazan'da Kartal karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul; "Uzun zamandır komedi işi yapmak istiyordum. 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti" dedi

        Giriş: 11.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Bu akşam 4'üncü bölümüyle saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak olan dizide Kartal karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul ile konuştuk.

        REKLAM

        'Kalpazan'dan gelen teklifi kabul etmenizdeki en önemli etkenler nelerdi?

        Uzun zamandır komedi işi yapmak istiyordum. 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti.

        Canlandırdığınız Kartal karakterinden bahsedelim. Nasıl biri Kartal?

        Kartal çok eğlenceli ve laf cambazı bir karakter.

        Çağlar olarak Kartal'a ne söylemek isterdiniz?

        Kendi yolunu çiz derdim.

        'Kalpazan' seyirciden olumlu tepkiler aldı. Sizce seyirci dizide aradığı neyi buldu?

        Seyirci kısa sürede sahiplendi ve işi sevdi, biz de çok mutlu olduk. Sektörde çok sevilen dram işler de var ama komediye de ihtiyaç olduğunu biraz göstermiş olduk.

        Deniz Baysal ile yine partnersiniz... Onunla karşılıklı oynamak artık daha konforlu mu sizin için?

        Kesinlikle. Deniz çok başarılı ve tüm övgüleri hak ediyor. Günlük çekim programında onun da ismini görünce mutlu oluyorum.

        Kariyeriniz boyunca mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?

        REKLAM

        Bizim piyasa küçük. Herkes her şeyi biliyor ve görüyor. Bilgi çok hızlı yayılıyor. Fikirlerimi kendime saklamaya çalışıyorum.

        Sosyal medya ile aranız iyi, esprili paylaşımlarınızı görüyoruz... Orada zaman geçirmek size nasıl geliyor?

        Kendini ciddiye almayan paylaşımları takip etmeyi seviyorum. Komik ve sevimli hayvan paylaşımları ilgimi çekiyor.

        Türkiye'de, yakışıklık oyunculuğun önüne geçiyor mu sizce? Yani rolünüzün hakkını fazlasıyla verseniz de dış görünüşünüz nedeniyle perdeleniyor mu?

        Bence geçmiyor ama kişilerin estetik algısına göre değişebilir bu durum. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu böyle. Görsel bir iş yapılıyor sonuçta. Belki ilkel bir dürtü ama estetik algısı yüz yıllardır var olan bir şey.

        Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği icra etmek isterdiniz? Basketbolla da aranız bayağı iyi sanıyorum...

        Basketbolcu olmak istedim. Üniversitede tiyatroya başlamasaydım mezun olduktan sonra gemilerde çalışma hayalim vardı.

        REKLAM

        Setten arta kalan zamanlarda ne yapmaktan keyif alıyorsunuz?

        Video oyunları oynuyorum.

        İzmirlisiniz. Pandemi döneminde de Urla'da yaşamışınız. İstanbul'da İzmir'in en çok özlediğiniz 3 şeyi nedir?

        Merkez İzmir'in kaosu İstanbul’u aratmıyor ama Urla daha huzurlu. Zeytinyağlı ve balık yemeklerini özlüyorum.

        Son olarak gelecekle ilgili planlarınız ve hayalleriniz neler?

        Aksiliklerden bir türlü start veremediğim kendi film projelerime odaklanmak istiyorum.

        'KALPAZAN'IN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Bayram, Adem’e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram’ı reddeder. Bayram’ın adamları, Adem’i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar. Baygın haldeki Adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.

        Bu sırada Kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur. Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal’ı araştırmaya başlar. Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary’nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal’ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır. Canan ise Adem’in boşanmak istiyorum demesine hırslanmış, bundan sonra kendi istediği hayatı yaşamayı kafasına koymuştur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çağlar Ertuğrul
        #KALPAZAN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!