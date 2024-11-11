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        Haberler Dünya Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı | Dış Haberler

        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı

        Seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia eden ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü iddia edilmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington Post'un haberini yalanladı ve Putin'in şu anda Trump ile görüşmek için özel bir planı olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:18
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        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
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        Washington Post, 5 Kasım'da ABD'de yapılan seçimlerin kazanan ismi eski ABD Başkanı ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü bildirmişti.

        "PUTİN'İN TRUMP İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ÖZEL BİR PLANI YOK"

        Kremlin, Donald Trump ile Vladimir Putin'in telefon görüşmesi haberlerini yalanladı, bu haberleri tamamen kurgu olarak nitelendirdi.

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        Washington Post, ilk olarak görüşmenin Perşembe günü gerçekleştiğini bildirmiş, Reuters da görüşmenin gerçekleştiğini yazmıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in şu anda Trump ile görüşmek için özel bir planı olmadığını söyledi.

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        WP İKİLİNİN 7 KASIM'DA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

        Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söylemişti.

        Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Washington Post'a yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullanmıştı: "Başkan Trump tarihi bir seçimi kesin bir şekilde kazandı ve dünyanın dört bir yanındaki liderler Amerika'nın dünya sahnesinde yeniden öne çıkacağını biliyor. Bu nedenle liderler, küresel barışı ve istikrarı temsil ettiği için 45. ve 47. başkanla daha güçlü ilişkiler geliştirme sürecine başladılar."

        Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti. Ancak Kremlin, ABD basınında çıkan haberleri yalanladı, Putin-Trump görüşmesinin gerçekleşmediğini bildirdi.

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        #Donald Trump
        #Vladimir Putin
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