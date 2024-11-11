Hong Kong'un "Canavar Bina"sı: Turistleri kendine çeken, yerel halkı rahatsız eden devasa konut kompleksi!

Hong Kong'un Quarry Bay bölgesinde yer alan devasa yapı, "Canavar Bina" lakabıyla biliniyor ve dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor. Eşsiz yapısıyla dikkat çeken bu bina kompleksi, aslında tek bir yapı değil; 1960’larda inşa edilen ve nüfus patlamasına çözüm sunması amacıyla tasarlanmış, birbiriyle bağlantılı beş binadan oluşuyor.

Canavar Bina’nın hikayesi oldukça ilginç. Bölgenin orijinal adı "Parker Estate" olarak biliniyor ve inşası 1960’larda, Hong Kong’un hızlı nüfus artışına çözüm sunmak amacıyla başlamış. Devasa yapıda 18 katlı toplam 5 bina bulunuyor.

Çekimler esnasında binanın sakinleri rahatsızlıklarını belirtmek amacıyla yer yer set ekibine tepki göstermiş, hatta klima ünitelerini film ekibine doğru fırlattıkları bile biliniyor.

Hong Kong'un eşsiz manzarası ve kendine has yapısı, uluslararası film yapımcılarının da ilgisini çekmiş durumda. Canavar Bina, "Transformers: Age of Extinction" ve "Ghost in the Shell" gibi popüler Hollywood filmlerinde kullanılan yerlerden biri.

Bu binalar; Fook Cheong, Montane, Oceanic, Yick Cheong ve Yick Fat isimli bloklardan oluşuyor. E harfi şeklinde bir düzenle tasarlanan bu kompleks, yoğun bir yaşam alanını barındırıyor.

Yine de günün her saatinde binanın önünde turistleri fotoğraf çekerken görmek mümkün. Yerel halkın "kaifong" olarak bilinen bölge sakinleri, günlük alışverişlerini yaparken farklı dillerde konuşan turistlere rastlamayı sıradan bir durum olarak görüyor.

Canavar Bina, Instagram ve sosyal medya sayesinde dünya çapında üne kavuştuğundan, yerel halk bu turistik ilgiden zaman zaman rahatsızlık duyuyor. Bölge sakinleri, turist yoğunluğundan korunmak amacıyla binanın girişine uyarı levhaları asmış durumda.

Ayrıca Pharrell Williams gibi ünlü sanatçılar da müzik videolarında Hong Kong'un bu çarpıcı mimari yapısını kullanıyor.

HONG KONG’UN KÜLTÜREL KİMLİĞİNE KATKI SAĞLAYAN MİMARİ YAPI

Hong Kong’un dar alanlara sıkışan bu yüksek binaları, şehre özgü bir kimlik katıyor. Şehirdeki yaşam alanlarının küçüklüğü, dikey şehirleşmeyi zorunlu kılmış durumda ve bu yapıların oluşturduğu manzara, özellikle filmlerde bir tür fütüristik ve distopik görüntü yaratıyor.

Gökyüzüne doğru yükselen binalar ve daracık sokakların birleşimi, adeta bilim kurgu filmlerindeki şehirleri andırıyor. Canavar Bina da bu estetiği sunarak, Hong Kong’un kent kimliğine katkıda bulunuyor.

Kaynak: 360 nomad, Hong Kong Free Pass