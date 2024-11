Hong Kong'un "Canavar Bina"sı: Turistleri kendine çeken, yerel halkı rahatsız eden devasa konut kompleksi!

Hong Kong'un Quarry Bay bölgesinde yer alan devasa yapı, "Canavar Bina" lakabıyla biliniyor ve dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor. Eşsiz yapısıyla dikkat çeken bu bina kompleksi, aslında tek bir yapı değil; 1960’larda inşa edilen ve nüfus patlamasına çözüm sunması amacıyla tasarlanmış, birbiriyle bağlantılı beş binadan oluşuyor.

Canavar Bina’nın hikayesi oldukça ilginç. Bölgenin orijinal adı "Parker Estate" olarak biliniyor ve inşası 1960’larda, Hong Kong’un hızlı nüfus artışına çözüm sunmak amacıyla başlamış. Devasa yapıda 18 katlı toplam 5 bina bulunuyor.

REKLAM

Bu binalar; Fook Cheong, Montane, Oceanic, Yick Cheong ve Yick Fat isimli bloklardan oluşuyor. E harfi şeklinde bir düzenle tasarlanan bu kompleks, yoğun bir yaşam alanını barındırıyor.

HOLLYWOOD FİLMLERİNDE CANAVAR BİNA

Hong Kong'un eşsiz manzarası ve kendine has yapısı, uluslararası film yapımcılarının da ilgisini çekmiş durumda. Canavar Bina, "Transformers: Age of Extinction" ve "Ghost in the Shell" gibi popüler Hollywood filmlerinde kullanılan yerlerden biri.

Çekimler esnasında binanın sakinleri rahatsızlıklarını belirtmek amacıyla yer yer set ekibine tepki göstermiş, hatta klima ünitelerini film ekibine doğru fırlattıkları bile biliniyor.