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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve Mauro Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:28
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        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından konuştu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

        Sistem konusunda konuşan Buruk, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük." dedi.

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        "HAZIRLIK KAMPINA YETİŞECEK"

        Icardi'nin sözleşmesine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Sözleşme dondurulması diye bir şey yok. Yabancı sayımız zaten belli. Yabancı sayısında değişiklik yaparsanız onu yapabiliyorsunuz zaten. En doğrusu onun sağlık şekilde dönmesi. Kolay değil, zor bir sakatlık, uzun süren bir sakatlık. Eskiden 5-6 ay arası dönenler oluyordu. Şuan da 6-8 ay arasına, sakatlıktan geri dönüş sonrası sakatlanmalar olduğu için bu süre o değerlerde oluyor. Büyük ihtimalle gözüken, bir sonraki sezonun hazırlık kampı. Yanımızda olacak, desteğini yanımızda göreceğiz." şeklinde konuştu.

        "KOLAY 2 PENALTI VERİLDİ"

        "Kolay 2 penaltı verildi" diye sözlerini sürdüren Buruk, "Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Altıncı penaltı oldu. Kolay iki penaltı verildi. Majör hata olarak daha çok konuşması gereken taraf Galatasaray. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Bugün verildi, daha sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu! İyi yanından bakıyoruz, kazanarak bu penaltıları atlattık." ifadelerini kullandı.

        "BİR TEK PENALTI VERMİYORLAR"

        Duran toplara iyi çalıştıklarını belirten teknik adam, "Duran toplara çalışıyoruz, bunu rakip analizlerinde yapıyoruz. Atacak oyuncu, vuracak oyuncular. Geçen sene de çok iyiydik, bu sene de çok iyiydik. Duran top önemli, rakipleriniz size çok fazla duran top veriyor. Korner, fauller... Penaltı vermiyorlar bir tek, onun dışında korner ve faul atışı veriyorlar. Duran toplarda iyi oyuncularınız varsa, gol yakınsınız. Fazla kişi gidiyoruz, burada riskler de alıyoruz. Duran topları kendim çalıştırıyorum ayrıca bir analizcimiz de var." dedi.

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