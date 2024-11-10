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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Bu penaltıyı vermesi doğru değil - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Bu penaltıyı vermesi doğru değil

        Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. HT Spor'da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle yorumlayan Rıdvan Dilmen, konuk takım lehine verilen penaltı pozisyonlarına açıklık getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:53
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        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Galatasaray-Samsunspor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        "G.SARAY TOTTENHAM'I SÜRKLASE ETTİ"

        Galatasaray Tottenham'ı yenebilir, ilk kez Avrupa maçı kazanmıyor. Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Tottenham maçında gördüğüm 65 dakika benim kariyerimde gördüğüm en inanılmaz şeydi. Ne kadar rotasyon olursa olsun Tottenham'ı sürklase etti. O gün başka bir oyun oynandı dünya futbolunda.

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        "TOTTENHAM MAÇINDA 26 SANİYEDE 2 POZİSYONA GİRDİ"

        2. yarıya başlayacak, santrayı G.Saray yapıyor 3-1 önde. Geriye oynadı Kaan'a, o sola Osimhen'e uzun oynadı, Osimhen indirdi kestiler Icardi atmak üzereyken kaleci kurtardı. Kaleci oyuna başladı, G.Saray topu kazandı ve bir pozisyona daha girdi toplam süre 26 saniye. Buradan şu sonuç çıkıyor, olağanüstü efor sarf etmiş bir takım...

        "FIFA HAKEMİNİN BU PENALTIYI VERMESİ DOĞRU DEĞİL"

        İlk yarıdaki pozisyona penaltı diyorum çünkü temas var ve kontrolsüz girdiği için. Sanchez'in pozisyonunda FIFA hakeminin bu penaltıyı vermesi doğru değil ama kafa gidik yani. Halil Umut Meler ilk yarıda vermediği penaltıda kaldı. 1-1 olduktan sonra G.Saray bir baskı yaptı, inanılmaz 2 tane net gol pozisyonu buldu.

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        "KONTROLSÜZ BİR GİRİŞ YOK"

        Maç bitti sanıyorduk ki, Riva'dan arkadaşın biri durup dururken karıştı. Ben teması görüyorum ama kontrolsüz bir giriş yok. 3-2 oldu maç sonra hakem "Ben ne yapacağım." dedi. Penaltı olduğunda dakika 92 ve 7 dakika uzattı. Ondan sonra Samsunsporlu oyuncuya bir sarı kart verdi onu 1 dakikayı yemek için verdi. 2 tane penaltı verdi diye orada kafa gitti.

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