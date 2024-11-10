Rıdvan Dilmen: Bu penaltıyı vermesi doğru değil

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Galatasaray-Samsunspor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"G.SARAY TOTTENHAM'I SÜRKLASE ETTİ" Galatasaray Tottenham'ı yenebilir, ilk kez Avrupa maçı kazanmıyor. Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Tottenham maçında gördüğüm 65 dakika benim kariyerimde gördüğüm en inanılmaz şeydi. Ne kadar rotasyon olursa olsun Tottenham'ı sürklase etti. O gün başka bir oyun oynandı dünya futbolunda. 🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Tottenham maçında gördüğüm 65 dakika benim kariyerimde gördüğüm en inanılmaz şeydi. Ne kadar rotasyon olursa olsun Tottenham'ı sürklase etti. O gün başka bir oyun oynandı dünya futbolunda. pic.twitter.com/BBLrRfIU9I — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2024 REKLAM

"TOTTENHAM MAÇINDA 26 SANİYEDE 2 POZİSYONA GİRDİ" 2. yarıya başlayacak, santrayı G.Saray yapıyor 3-1 önde. Geriye oynadı Kaan'a, o sola Osimhen'e uzun oynadı, Osimhen indirdi kestiler Icardi atmak üzereyken kaleci kurtardı. Kaleci oyuna başladı, G.Saray topu kazandı ve bir pozisyona daha girdi toplam süre 26 saniye. Buradan şu sonuç çıkıyor, olağanüstü efor sarf etmiş bir takım...

"FIFA HAKEMİNİN BU PENALTIYI VERMESİ DOĞRU DEĞİL" İlk yarıdaki pozisyona penaltı diyorum çünkü temas var ve kontrolsüz girdiği için. Sanchez'in pozisyonunda FIFA hakeminin bu penaltıyı vermesi doğru değil ama kafa gidik yani. Halil Umut Meler ilk yarıda vermediği penaltıda kaldı. 1-1 olduktan sonra G.Saray bir baskı yaptı, inanılmaz 2 tane net gol pozisyonu buldu. 🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Sanchez'in pozisyonunda FIFA hakeminin bu penaltıyı vermesi doğru değil. Ama kafa gidik yani. Halil Umut Meler ilk yarıda vermediği penaltıda kaldı. pic.twitter.com/qfbq7T59Sm — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2024 REKLAM