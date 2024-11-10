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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ölüm saçan caniye iddianame! 'Akli dengesi yerinde' raporu da yer aldı | Son dakika haberleri

        Ölüm saçan caniye iddianame! 'Akli dengesi yerinde' raporu da yer aldı

        Bingöl'de 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu adlı cani için iddianame hazırlandı. Kan donduran olayda cani için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın suçunu kabul ettiği ifadesine yer verilen iddianamede, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan akli dengesinin yerinde olduğu yönündeki rapor da yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:03
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        Ölüm saçan caniye iddianame!
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        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu (19) hakkında hazırlanan iddianame, Bingöl 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        DHA'nın haberine göre Zazaoğlu hakkında ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        5 KİŞİYİ DE YARALADI

        Olay, 24 Temmuz’da saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkiinde meydana geldi. Madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Zazaoğlu, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 9 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Burhanettin Budancamanak (75), Erdal Çaparlar (45), Fikri Carfi (52) ve Özcan Aydın (55), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri tarafından Zazaoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zazaoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Emir Can Zazaoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Bingöl 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Zazaoğlu'nun saldırıyı 24 Temmuz günü saat 13.20'de başlattığı ve 13.32'ye kadar 9 kişiyi bıçakladığı belirtildi. Sanığın suçunu kabul ettiği ifadesine yer verilen iddianamede, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden alınan akli dengesinin yerinde olduğu yönündeki rapor da yer aldı. Ayrıca, deliller, kamera kayıtları, otopsi tutanakları ve tanık beyanları ile sanığın saldırdığı kişileri tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet olmadığı bilgisi yer aldı. İddianamede, Zazaoğlu'nun ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kişinin yaralanmasına ilişkin de toplam 65 yıldan 110 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.

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