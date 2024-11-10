Ünlülerden '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajları
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde; ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden duygularını paylaştı
Türkan Şoray: Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın.
Ediz Hun: Saygı ve minnetle...
Emel Sayın: Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
Nebahat Çehre: Sevgi, saygı ve özlemle...
Tarkan: Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet ile hâlâ yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum.
Cem Yılmaz: Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum
Gülse Birsel: Minnet ve hayranlıkla…
Hamdi Alkan: Daima seninle... Her solukta artan bir sevgi ve özlemle...
Yıldız Çağrı Atiksoy: Senin sayende modern, eşit, üretken, çağdaş ve özgür... Hepsi senin sayende.