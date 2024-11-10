Ünlülerden '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajları

Tarkan: Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet ile hâlâ yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum.