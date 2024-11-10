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        Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun 11'i!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin 23 puanı bulunuyor. Son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Net Global Sivasspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:38
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        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

        2

        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        3

        Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

        4

        Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

        5

        MOURINHO YİNE CEZALI

        Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

        Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

        6

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.

        7

        FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR LİGDE 37. RANDEVUDA

        Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

        8

        Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 77 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

        İki takım arasında geçen sezonun ikinci devresinde oynanan son lig maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        9

        İşte Jose Mourinho'nun Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i:

        10

        Livakovic

        11

        Osayi Samuel

        12

        Çağlar Söyüncü

        13

        Becao

        14

        Mert Müldür

        15

        Amrabat

        16

        Szymanski

        17

        Fred

        18

        Maximin

        19

        Dusan Tadic

        20

        En-Nesyri

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