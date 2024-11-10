Dolmabahçe'ye akın ettiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

AA'da yer alan habere göre sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler gözyaşlarını tutamazken, kimisi dualar okudu. Çocuklar da Atatürk'e olan sevgilerini dile getirdi. Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlenebildi.

7'DEN 70'E HER YAŞTAN ZİYARETÇİ AKINI

Ailesiyle Dolmabahçe Sarayını ziyarete gelen vatandaşlardan Yusuf Pınar, Atatürk'ün izinde olduğunu, çocuğunu da onun sevgisiyle yaşatmak istediğini söyledi.

Pınar, "Çocuğuma Atatürk sevgisini bu yaşından itibaren hissettirmeye çalışıyoruz ki büyüdüğünde vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olsun. Çok duygusal bir gündeyiz." dedi. Oğlu Uras Pınar ise "Atatürk kalbimizde, Atatürk'ü seviyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete annesiyle gelen 6 yaşındaki Elif Şen, Atatürk'ün ölüm günü olduğu için üzgün olduğunu ancak onun odasını göreceği için mutlu olduğunu dile getirdi. Annesi Gizem Şen de kızıyla buraya ilk kez geldiği için çok duygusal anlar yaşadığını söyledi. Zeynep Gündüz, torunuyla Tokat'tan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete geldiğini belirtti.