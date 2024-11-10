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        Dolmabahçe'ye akın ettiler

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Saat 07.00'de açılan Dolmabahçe Sarayı'na gelmek isteyenler, Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye yürüdü. Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sarayın önünde yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:33
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        Dolmabahçe'ye akın ettiler
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

        AA'da yer alan habere göre sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.

        Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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        Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

        Saat 07.00'de açılan Dolmabahçe Sarayı'na gelmek isteyenler, Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye yürüdü. Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sarayın önünde yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

        Vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler gözyaşlarını tutamazken, kimisi dualar okudu. Çocuklar da Atatürk'e olan sevgilerini dile getirdi. Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlenebildi.

        7'DEN 70'E HER YAŞTAN ZİYARETÇİ AKINI

        Ailesiyle Dolmabahçe Sarayını ziyarete gelen vatandaşlardan Yusuf Pınar, Atatürk'ün izinde olduğunu, çocuğunu da onun sevgisiyle yaşatmak istediğini söyledi.

        Pınar, "Çocuğuma Atatürk sevgisini bu yaşından itibaren hissettirmeye çalışıyoruz ki büyüdüğünde vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olsun. Çok duygusal bir gündeyiz." dedi. Oğlu Uras Pınar ise "Atatürk kalbimizde, Atatürk'ü seviyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyarete annesiyle gelen 6 yaşındaki Elif Şen, Atatürk'ün ölüm günü olduğu için üzgün olduğunu ancak onun odasını göreceği için mutlu olduğunu dile getirdi. Annesi Gizem Şen de kızıyla buraya ilk kez geldiği için çok duygusal anlar yaşadığını söyledi. Zeynep Gündüz, torunuyla Tokat'tan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete geldiğini belirtti.

        11 yaşındaki torunu Utku Gündüz, "Dedem ve babaannemle geldim. Mustafa Kemal olmasaydı biz de burada olmazdık. Ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Anne ve babasıyla ziyarete gelen 9 yaşındaki Toprak Oba, herkese burayı ziyaret etmesini önerdi. Anne Kezban Oba, gurur ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını vurguladı.

        Baba Suat Oba ise bu yağmurlu havada ailesiyle Atatürk'ü anmaya geldiğini belirterek, "Bu kadar yıl geçmesine rağmen içimizde sevgisi her geçen gün artarak ilerliyor. Atatürk gibi bir insanı bugün biz yatarak anamazdık." dedi. Üniversite öğrencisi Talha Arslan da gururlu ve tarif edemeyeceği duygular içerisinde olduğunu ifade etti

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