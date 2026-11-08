BEYOĞLU'nda Mazlum K. (23) ve Mahsun K.'ye tanımadıkları bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Beyoğlu Asayiş polisinin şüphelileri takibiyle ortaya çıkarılan uyuşturucu imalathanesinde 135 kilogram pregabalin ve 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğ... Daha Fazla Göster

BEYOĞLU'nda Mazlum K. (23) ve Mahsun K.'ye tanımadıkları bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Beyoğlu Asayiş polisinin şüphelileri takibiyle ortaya çıkarılan uyuşturucu imalathanesinde 135 kilogram pregabalin ve 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğrayan 2 kişinin kimseyle husumetleri bulunmadığını, saldırgan Efecan Y.'nin (18) ise sarhoş olduğunu ve neden ateş ettiğini hatırlamadığını söyledikleri öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. (DHA) Daha Az Göster