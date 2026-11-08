Ebru Şahin'den ameliyat olan eşinin sağlık durumu hakkında açıklama
A Milli Basketbol Takımı'nın ve PAOK'un yıldız oyuncularından Cedi Osman, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat olmuştu. Oyuncu Ebru Şahin, eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
Artroskopik menisküsü onarmak amacıyla İstanbul'da ameliyat masasına yatan basketbolcu Cedi Osman'ın operasyonu başarılı geçti.
Eşi Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyatın güzel geçtiğini belirterek, "Çok şükür güzel geçti ameliyat. Tüm ekibe ve sevgili doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Arayan soran herkese sevgiler" ifadeleriyle müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
Yunanistan temsilcisinden yapılan açıklamalara göre ise; Osman'ın tahmini iyileşme sürecinin üç ay sürmesi bekleniyor. Milli basketbolcunun, bu sürecin tamamlanmasının ardından PAOK'un saha etkinliklerine yavaş yavaş geri dönmesi öngörülüyor.
Öte yandan 2022 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaevine giren Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, mutlu evliliklerine devam ediyor.