Melis Uzunoğlu ile Akın Akınözü'nden romantik kutlama
Oyuncu Akın Akınözü ile aşk yaşayan moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle birlikteliklerinin birinci yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı
Giriş: 08 Kasım 2026 - 11:12 Güncelleme:
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Mayıs ayında katıldıkları bir etkinlikte birlikteliklerini gözler önüne seren Akın Akınözü ile Melis Uzunoğlu, birlikteliklerinde birinci yılı geride bıraktı.
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Zaman zaman keyifli anlarına dair kareleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan ikiliden yeni bir paylaşım geldi.
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Birinci yıl dönümlerini kutlayan ikiliden Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle romantik fotoğraflarını yayımladı.
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Karelerine duygusal bir not düşen Uzunoğlu, "Nerdeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım" ifadelerini kullandı.
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Akın Akınözü de sevgilisine "İyi ki..." sözleriyle karşılık verdi.
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