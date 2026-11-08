Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis Uzunoğlu ile Akın Akınözü'nden romantik kutlama

        Melis Uzunoğlu ile Akın Akınözü'nden romantik kutlama

        Oyuncu Akın Akınözü ile aşk yaşayan moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle birlikteliklerinin birinci yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Mayıs ayında katıldıkları bir etkinlikte birlikteliklerini gözler önüne seren Akın Akınözü ile Melis Uzunoğlu, birlikteliklerinde birinci yılı geride bıraktı.

        2

        Zaman zaman keyifli anlarına dair kareleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan ikiliden yeni bir paylaşım geldi.

        3

        Birinci yıl dönümlerini kutlayan ikiliden Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle romantik fotoğraflarını yayımladı.

        4

        Karelerine duygusal bir not düşen Uzunoğlu, "Nerdeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım" ifadelerini kullandı.

        5

        Akın Akınözü de sevgilisine "İyi ki..." sözleriyle karşılık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin Nabzı - 5 Kasım 2026 (Trump İran Politikasını Değiştirir Mi?)

        ABD Müslüman bir Başkana hazır mı? İran ile büyük bir savaş kapıda mı?Trump İran politikasını değiştirir mi? ABD seçimleri sonrası piyasaların yönü: Piyasa barış ihtimalini mi satın alıyor? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Aytunç Erkin, CHP...
        #akın akınözü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akılalmaz görüntüye ceza yağdı!
        Akılalmaz görüntüye ceza yağdı!
        İklim kriziyle mücadelenin yol haritası belirlenecek
        İklim kriziyle mücadelenin yol haritası belirlenecek
        Bebek’te çifte cinayet! Köpeğin sessizliği katilleri ortaya çıkardı!
        Bebek’te çifte cinayet! Köpeğin sessizliği katilleri ortaya çıkardı!
        Fenerbahçe, Belözoğlu ile ilk sınavında
        Fenerbahçe, Belözoğlu ile ilk sınavında
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Meclis bu hafta yoğun... Türk Kızılay Kanun Teklifi ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek
        Meclis bu hafta yoğun... Türk Kızılay Kanun Teklifi ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek
        Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
        Dünyanın en hızlı otomobili
        Dünyanın en hızlı otomobili
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Trump'tan Demokratlara: Birçok Cumhuriyetçiyi tehdit ettiler
        Trump'tan Demokratlara: Birçok Cumhuriyetçiyi tehdit ettiler
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        Dönüm noktası Türkiye
        Dönüm noktası Türkiye
        Fırtına 6'da 6 peşinde!
        Fırtına 6'da 6 peşinde!
        Hakkında soruşturma başlatıldı
        Hakkında soruşturma başlatıldı
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Belalı cezaevinde
        Belalı cezaevinde
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti