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        Haberler Dünya İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi

        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 22:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 27 Ekim seçimlerinin ardından partilerle yaptığı istişare görüşmeleri sonrasında, hükümet kurma yetkisini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldığı açıklandı.

        İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un, Eisenkot'u 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de hükümet kurma yetkisi vermek üzere Ofise davet ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Herzog'un yaptığı istişare toplantılarında, seçimler sonucunda İsrail Meclisi'ne girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'sinin hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a verme tavsiyesinde bulunduğu hatırlatıldı.

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        Buna karşın mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 46 milletvekilinin desteğini alabildiği, Netanyahu'nun son koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisinin ise 7 milletvekiliyle kimseyi önermemeyi tercih ettiği aktarıldı.

        Herzog'un, hükümet kurma yetkisi verme niyetini Eisenkot'a bildirdiği belirtilen açıklamada, "Temel Yasa" uyarınca Eisenkot'un yetkiyi aldıktan sonra hükümet kurabilmek için 28 gün süreye sahip olacağı, ihtiyaç olması halinde kendisine 14 gün ek süre verileceği ifade edildi.

        İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon (53) ve muhalefet blokları (48), 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

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        Seçimlerde 19 milletvekili çıkararak tarihi sayıya ulaşan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Herzog ile yapılan istişare görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi önerisinde bulunmuştu.

        Eisenkot, kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını kaydetmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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