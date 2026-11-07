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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğimizi, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti.

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        #ABD
        #trump
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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