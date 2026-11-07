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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'nın dönüşü damga vurdu

        'Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'nın dönüşü damga vurdu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bölümün en büyük sürprizi ise Nursema'nın, Ömer'i aramasıyla yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:58 Güncelleme:
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        Nursema'nın dönüşü damga vurdu

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan bölümde geçirdiği kazada hayatını kaybettiği sanılan Nursema’nın, yaşadığının ortaya çıkması hem ailesine hem de ekran başındaki izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.25 izlenme oranı, 19.59 izlenme payı, AB’de 6.88 izlenme oranı, 20.13 izlenme payı, Total grubunda ise 6.80 izlenme oranı, 18.51 izlenme payı ile yükselişini sürdürdü. Sosyal medyada da beğeni toplayan bölüm, #KızılcıkŞerbeti ile yaklaşık 3 saat, #Nursema etiketi ile de yaklaşık 4 saat süresince TT listesinde yer aldı.

        145'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; yeniden bir araya gelmek isteyen Çimen ve Emir’in karşısına Ayşin engeli çıktı. Emir’le evlenmek isteyen Ayşin hamile olduğunu önce Çimen’e, ardından Ünal ailesine açıkladı. Abdullah, Emir’in Ayşin’le evlenmesini şart koşarken Çimen de Emir’den uzaklaştı. Abdullah’ın emriyle eli kolu bağlanan Emir, Salkım ve Elif’le birlikte Ayşin’in evini ziyaret etti.

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        Emir ve Çimen, Kıvılcım'a yakalandı;

        Bölümün en büyük sürprizi ise Nursema’nın, Ömer’i aramasıyla yaşandı. Geçirdiği kazada köylüler tarafından kurtarıldığı anlaşılan Nursema’ya ulaşan Ömer ve Kıvılcım büyük bir mucizeye şahit oldu.

        Nursema’nın köşke dönüşüyle Ünal ailesi büyük bir şok yaşarken Abdullah, dualarından eksik etmediği kızı Nursema’yı karşında görünce sevince boğuldu. Nursema’yı kanlı canlı karşısında gören Asil ise sert bir yüzleşmeyle sarsıldı. Asil’in şirkete ve köşke göz diktiğini, Abdullah’ın bu yüzden sağlığını kaybettiğini öğrenen Nursema, Asil’le aralarındaki bağı koparmak istedi.

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        Nursema'nın yuvasına dönüşü gözyaşlarına boğdu;

        Bölümün nefes kesen final sahnesinde ise, Cemo’nun kendi oğlu olduğunu DNA raporuyla belgeleyen Lider, Başak’ı buluşmaya çağırdı.

        Lider elindeki test sonucunu Başak’a göstererek oğlunu almak istediğini açıkladı. Bu sırada Başak’ın gizemli tavırlarından şüphelenerek onu takip eden Fatih bu ana şahit oldu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        ÖMER VE LİDER HESAPLAŞMASINA SİLAH SESİ GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

        Yeni bölüm tanıtımında Fatih, Başak’a boşanacağını açıklarken, Cemo’nun babasının Lider olduğunu öğrenen Elif’in, haberi Abdullah’a vermesi gerilimi tırmandırıyor.

        Nursema’nın Asil’in platformuna gitmesi merak uyandırırken Emir için nikah hazırlıkları yapan Salkım ve Belgin’in karşılaşması dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde ise Ömer ile Lider arasındaki hesaplaşmada patlayan silah sesi, yeni bölüme dair heyecanı iyice artırıyor.

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        Senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        'Kızılcık Şerbeti’nin 146'ncı Bölüm Tanıtımı;

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