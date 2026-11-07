Osimhen ameliyat oldu!
Galatasaray Kulübü, sol dizinde serbest fragman tespit edilen Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Nijeryalı golcünün en az 3-4 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, serbest fragman tespit edilen sol dizinden operasyon geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir.
Futbolcumuz Victor Osimhen’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."
3-4 HAFTA YOK!
Dizinden ameliyat olan Victor Osimhen, birkaç maçta formasından uzak kalacak. Nijeryalı golcünün sahalara dönüşünün 3-4 haftayı bulabileceği öğrenildi.
'SERBEST FRAGMAN' NEDİR?
Dizde serbest fragman (veya eklem faresi / serbest cisim), diz eklemi boşluğu içinde serbestçe dolaşan kopmuş kemik, kıkırdak veya doku parçasıdır. Genellikle bir yaralanma, kireçlenme veya hastalık sonucu ana dokudan ayrılarak eklem sıvısının içinde yüzer hale gelir.
Osimhen'de tespit edilen 'serbest fragman' hakkında HT Spor'a açıklamalarda bulunan Prof Dr. Ufuk Şekir, "Osimhen'deki serbest fragmanın, diğer adıylaeklem faresinin neye bağlı olduğu önemli. Sadece bu parçayı almak çok sıkıntı yaratmaz. Ameliyatı basittir ve sonrasında oyuncunun dönüşü hızlı olur. Ama eklem faresi bir kıkırdak yaralanmasının ayrılması ise o zaman o parçayı aldıktan sonra da bir rehabilitasyon süreci gerekebilir" dedi.