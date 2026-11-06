Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması; göçük altındaki 2 kardeşten 1'i kurtarıldı

BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen iki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Muhittin Uzunoğlu (60) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Uzunoğlu'nu kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Olay, saat 12.35 sıralarında Siyavuşpaşa ... Daha Fazla Göster BAHÇELİEVLER'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen iki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Muhittin Uzunoğlu (60) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Uzunoğlu'nu kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Olay, saat 12.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILDI Toprak altında kalan işçilerin Muhittin Uzunoğlu ve Hasan Uzunoğlu kardeşler olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhittin Uzunoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzunoğlu, hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Hasan Uzunoğlu'nun kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi. (DHA) Daha Az Göster