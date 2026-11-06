İşte UEFA ülke puanında son durum!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlanırken; Konferans Ligi'nde ise 3. hafta mücadeleleri oynandı. Devler Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe kazanırken; Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor kaybetti. Avrupa'da maçların tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Devler Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Fenerbahçe ise, sahasında Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olarak turnuvadaki ilk yenilgisini elde etti.
Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor ise sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
Avrupa'da tüm turnuvaların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi... İşte son durum...
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1- İNGİLTERE: 107.685
2- İTALYA: 91.732
3- İSPANYA: 86.493
4- ALMANYA: 84.973
5- FRANSA: 72.296
6- PORTEKİZ: 69.150
7- BELÇİKA: 64.050
8- HOLLANDA: 56.395
9- TÜRKİYE: 53.075
10- YUNANİSTAN: 47.612
11- ÇEKYA: 46.325
12- POLONYA: 45.725