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        İşte UEFA ülke puanında son durum!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlanırken; Konferans Ligi'nde ise 3. hafta mücadeleleri oynandı. Devler Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe kazanırken; Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor kaybetti. Avrupa'da maçların tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.

        2

        Devler Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Fenerbahçe ise, sahasında Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

        3

        Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olarak turnuvadaki ilk yenilgisini elde etti.

        4

        Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor ise sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

        5

        Avrupa'da tüm turnuvaların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi... İşte son durum...

        6

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        7

        1- İNGİLTERE: 107.685

        8

        2- İTALYA: 91.732

        9

        3- İSPANYA: 86.493

        10

        4- ALMANYA: 84.973

        11

        5- FRANSA: 72.296

        12

        6- PORTEKİZ: 69.150

        13

        7- BELÇİKA: 64.050

        14

        8- HOLLANDA: 56.395

        15

        9- TÜRKİYE: 53.075

        16

        10- YUNANİSTAN: 47.612

        17

        11- ÇEKYA: 46.325

        18

        12- POLONYA: 45.725

        19

        13- NORVEÇ: 41.012

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