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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi

        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi

        Kocaeli'nde 19 yıl önce çöp konteynerinde göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebeğin davasında tutuklu yargılanan anne Emine N.Ö.'nün akıl sağlığı yerinde olduğu raporla belirlendi. Mahkeme heyeti, bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin istenen belgenin beklenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Kocaeli'nde, 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağı boğazına sarılı ölü bebek, çöp konteynerine atılmış vaziyette bulunmuştu.

        BEBEĞİN ANNESİ TESPİT EDİLDİ

        Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bebeğin annesi Emine N.Ö. olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım 2025 tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

        DNA TESPİTİYLE TUTUKLANDI

        Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Emine N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2007 yılında olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

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        KASTEN ÖLDÜRMEDEN HAKİM KARŞISINDA

        Kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Emine N.Ö., Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS ile katılırken, avukatı Uğur Gökkoyun ve kayyım olarak atanan avukat Ayşe Pınar Eren salonda hazır bulundu.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

        Mahkeme heyeti; sanığın akut dissosiyasyon ve dissosiyatif amnezi yaşadığı, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi tarafından değerlendirildiği belirtildi.

        SONUÇ: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

        Sanığın akli dengesinin yerinde olduğu mahkeme başkanı tarafından gelen raporda okundu. Geçen celse bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin istenen belgenin hala gelmediği ve incelendiği mahkeme tarafından ifade edildi. Sanık, tahliyesini veya ev hapsini istedi.

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        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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