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        Haberler Magazin Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Yoğun bakımda tedavisi süren rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, rapçinin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        2 Kasım'da sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve sevenlerinden dua istenen 'Killa Hakan' lakaplı rapçi Hakan Durmuş'un sağlık durumu hakkında, resmi sosyal medya hesabından yeni bir bilgilendirme paylaşıldı.

        "BU BİZİ UMUTLANDIRIYOR"

        Yapılan açıklamada, rapçinin tedavi sürecindeki son duruma şu sözlerle yer verildi: Killa Hakan, geçen haftaya kıyasla bugün çok daha iyi. Bu bizi umutlandırıyor. Fakat bu bir süreç. Ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarı verememesinden dolayı doktorlar tarafından bilinçli bir şekilde uyutulmakta. Fakat Killa Hakan, hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam.

        "YAKIN ZAMANDA TABURCU OLACAK"

        Açıklamada, Killa Hakan'ın yakın zamanda taburcu olmasının umut edildiği belirtilerek, "Ayrıca 12 Aralık'ta yapacağımız konserin hazırlıklarına devam etmekteyiz. Ve Allah'ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak ve bizzat bu konsere katılacaktır. Dolayısıyla siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" denildi.

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