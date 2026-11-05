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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı

        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı

        Kahramanmaraş'ta, 5 yıl önce kuvözdeki şu an 5 yaşında olan Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uygulayarak zihinsel ve bedensel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hemşire 33 yaşındaki Hazel Dırık Bağrıyanık 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın samimi pişmanlığının tespit edilememesi gerekçesiyle takdir indirimi uygulamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Kahramanmaraş'ta olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım servisinde meydana geldi.

        KAN ALIRKEN BEBEK HUYSUZLANDI

        DHA'daki habere göre Abdullah-Sema Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya gelen kızları Deniz Esin Bozoklar (5) kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, kan almak isterken bebek huysuzlandı.

        BEBEĞE 14 DAKİKA VURDU, BACAĞINI KIRDI

        Bunun üzerine Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar’a vurmaya başladı. Bağrıyanık, 14 dakika süren kan işlemi sırasında sık sık bebeğin başına vurup bacağını sıktı ve iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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        BAŞKA HEMŞİRE OLAYI FARK ETTİ

        Bebeğe uygulanan şiddet ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşire tarafından fark edildi. Bunun üzerine hastane Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederken, adli soruşturma sonunda da Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        DAVADA 15. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Davanın 15’inci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, Hazel Dırık Bağrıyanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı. Bağrıyanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip beraatini talep etti.

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        SAVCI CEZADA ARTIRIM TALEP ETTİ

        Ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Hazel Dırık Bağrıyanık’ın kasten yaralama suçunu işlediğinin sabit olduğu bu nedenle 3 yıl hapisle cezalandırılması gerektiğini, suçunu kamu görevini kötüye kullanarak silahla, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yapması ve bunun sonucunda da kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle cezanın artırılmasını talep etti.

        "CEZANIN İNFAZINI YATTIM TAHLİYE TALEP EDİYORUM"

        Hazel Dırık Bağrıyanık, mütalaayı kabul etmediğini belirterek gelen raporlarda Deniz Esin Bozoklar’ın engelli kalmasıyla eylemi arasında illiyet bağı olmadığını söyledi. Bağrıyanık, “Öncelikle yaptığımdan dolayı çok pişmanım ve bu pişmanlığım bir ömür devam edecek. Yaptıklarımdan dolayı Deniz Esin Bozoklar’dan, ailesinden, kendi ailemden, meslektaşlarımdan ve Türk milletinden özür dilerim. Bu eylemi nasıl gerçekleştirdiğimi inanın ben de bilmiyorum. Tek amacım bebekten kan almaktı. 10 aydır tutukluyum. Savcının istediği cezanın infazını da yattım. O nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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        HAKİM, TAKDİR İNDİRİMİ YAPMADI

        Duruşma sonunda hakim, Hazel Dırık Bağrıyanık’a ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi sahip olduğu kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 5 yıl 10 hapis cezası verdi.

        Hakim ayrıca, sanığın samimi ve ciddi bir pişmanlığının tespit edilememesi gerekçesiyle cezada takdir indirimi yapmazken, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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