'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu

SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 9'uncu bölümünde Hüma’nın kendi kızı olduğunu öğrenen Mirza, kendisinden saklanan gerçeklerin peşine düştü. Baba kızın kavuşması duygusal anlara sahne olurken, finalde Leyla’nın susmasına neden olan silahın bulunması büyük hesaplaşmanın kapısını araladı.

Dizinin yeni bölümü; Total’de 7.05 izlenme oranı, 18.63 izlenme payı, 20+ABC1’de 6.79 izlenme oranı, 17.32 izlenme payı, AB’de ise 5.55 izlenme oranı, 16.07 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da çok konuşulan bölüm, #SevdanBirAteş etiketi 2 saat 35 dakika, Mirza 5 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

9'UNCU BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konaktan korkuyla kaçıp bir süt arabasına saklanan Hüma, kendisini Göreme’de buldu. Mirza’nın anlattığı masalı hatırlayarak bulunabilmek için geçtiği yerlere ekmek parçaları bırakan küçük kız, karşısına çıkan Faysal’dan kaçıp bir inşaata sığındı. Ekmek parçalarını takip eden Mirza ile Leyla, Hüma’ya ulaşırken Faysal son anda kaçmayı başardı.

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Mirza’nın masalı Hüma’nın umudu oldu;

Kızının bulunmasının ardından Leyla’ya DNA sonucunu gösteren Mirza, gerçeği kendisinden sakladığı için ona hesap sordu. Leyla, Hüma’yı kaybetme korkusuyla sustuğunu anlatmaya çalışsa da Mirza geri adım atmadı. Hüma’nın konakta, kendi yanında yaşayacağını söyleyerek Leyla’ya dönüp kızının yanında kalıp kalmayacağına karar vermesi için bir gün süre verdi. Hüma’yı konağa getiren Mirza, herkesin önünde “Hüma benim kızım. Hüma benim çocuğum!” diyerek gerçeği açıkladı. Ardından Vuslat, Macide ve Destan’ı karşısına aldı. Gece kızını görmek için konağa gelen Leyla ise kendisini kovmaya çalışan Destan’a “Hüma Mirza’yla benim kızım ve ben hala Mirza’nın karısıyım. Bunu unutma.” sözleriyle net bir yanıt verdi.

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Leyla, kızından ayrı kalmaya dayanamadı;

DNA testini değiştiren kişinin Yaman olduğunu öğrenen Mirza, onunla yüzleşti. Yaman, “Canın yansın istedim. Aileni almak istedim senden” sözleriyle yaptığını itiraf ederken, bağları yakanın Miray olduğunu da açıkladı. Boşanma ve Hüma’nın velayeti konusunda avukatla görüşen Leyla, Destan’dan Nasim’in yaşadığını öğrenince büyük korku yaşadı. Nasim’in bıraktığı tehdit mesajını gören Mirza ise Leyla’yı bulmak için harekete geçti. Leyla’yı takip eden Faysal, evde Mirza’nın olduğunu fark edince çantasını bırakıp kaçtı. Çantadaki Suriye parasını bulan Mirza, kaçan kişinin Nasim olduğunu düşünerek aracın plakasının peşine düştü. Finalde, iz sürdüğü evde kilitli bir kutu bulan Mirza, kutuyu Hüma’nın bebeğinden çıkan anahtarla açtı ve Leyla’nın aradığı silaha ulaştı. Leyla’yı bağ evine çağırarak silahı karşısına koyan Mirza, mezarlıkta başına taşla vuran kişinin kim olduğunu sordu. Leyla’nın “Annen” yanıtı Mirza’yı derinden sarstı. Vuslat’ın kendisini bu silahla tehdit ettiğini söyleyen Leyla’nın “Her şeyi anlatacağım. En başından” sözleri bölüme damga vurdu. Leyla’nın anlatacakları hangi sırları ortaya çıkaracak? Mirza, annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından ne yapacak?

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 10'UNCU BÖLÜM ÖN İZLEMESİNDE LEYLA TÜM GERÇEKLERİ ANLATIYOR

'Sevdan Bir Ateş'in 10. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Leyla’nın yıllardır saklı kalan gerçekleri anlatmasıyla, öğrendikleri karşısında Mirza yıkılıyor. Ağlayan Leyla’nın ellerini tutan Mirza, ondan her şeyi anlatmasını istiyor. Leyla ise duyacaklarıyla yüzleşmeye hazır olup olmadığını sorduktan sonra, “Annendi… Beni Halep’e annen gönderdi. Hepsi her şeyi biliyordu” sözleriyle gerçeği açıklıyor. “Destan, Macide, Mihre… Hepsi benim Halep’te olduğumu biliyordu, o kötülüğe ortak oldular” diyen Leyla’nın anlattıkları, Mirza’yı ailesiyle ilgili acı bir gerçekle yüzleştiriyor.

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İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 10'uncu bölüm ön izlemesi;

'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de.