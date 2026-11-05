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        Haberler Sağlık 100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor! Amaç dışı kullanım piyasada ilaç bırakmadı

        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor! Amaç dışı kullanım piyasada ilaç bırakmadı

        Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, zayıflama iğnesi kullanımı dünya genelinde 100 milyonu aştı. Dr. Lale Dicle Güneş, Türkiye'deki kullanımın ise 6 kat arttığını vurgulayarak, dikkat çeken bu artışın yarısından fazlasını ilacı amacı dışında kullananların oluşturduğunu söyledi. Güneş, bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık risklerine yol açtığını vurgularken, öte yandan ihtiyaç duyan hastaların ilaca erişim konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi

        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!
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        #haberler
        #Dünya Sağlık Örgütü
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