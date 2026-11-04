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        Haberler Dünya Amerika Trump, seçim yenilgisini İran savaşına bağladı ancak pişmanlık duymadığını söyledi

        Trump, seçim yenilgisini İran savaşına bağladı ancak pişmanlık duymadığını söyledi

        ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin büyük ölçüde İran savaşından kaynaklandığını kabul etti. "Buna değdi, yine olsa yine yaparım" diyen Trump, sonuçlardan endişe duymadığını ve Demokratlarla iyi anlaşacağını düşündüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        Trump: Yine olsa yine yaparım

        ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı yenilgiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim kaybının büyük ölçüde İran savaşından kaynaklandığını kabul eden Trump, savaşa girme kararından pişman olmadığını belirterek, "Buna değdi, yine olsa yine yaparım. İran nükleer silaha sahip olamaz" dedi. Trump 'İran savaşı ben istediğimde bitecek' dedi.

        DEMOKRATLARLA İYİ ANLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

        Seçim sonuçlarının kendisinde endişe yaratmadığını ifade eden Trump, Demokratlarla ilişkilerine dair de değerlendirmede bulundu. Trump, "Sonuçlardan endişeli değilim. Muhtemelen Demokratlarla iyi anlaşacağım" ifadelerini kullandı.

        "AZLEDİLİRSEM ONLAR KAYBEDER"

        Konşumasında azledilmeyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Trump 'Azledilirsem onlar kaybeder' dedi.

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        Ayrıntılar gelecek...

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