Trump, seçim yenilgisini İran savaşına bağladı ancak pişmanlık duymadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı yenilgiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim kaybının büyük ölçüde İran savaşından kaynaklandığını kabul eden Trump, savaşa girme kararından pişman olmadığını belirterek, "Buna değdi, yine olsa yine yaparım. İran nükleer silaha sahip olamaz" dedi. Trump 'İran savaşı ben istediğimde bitecek' dedi.

DEMOKRATLARLA İYİ ANLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Seçim sonuçlarının kendisinde endişe yaratmadığını ifade eden Trump, Demokratlarla ilişkilerine dair de değerlendirmede bulundu. Trump, "Sonuçlardan endişeli değilim. Muhtemelen Demokratlarla iyi anlaşacağım" ifadelerini kullandı.

"AZLEDİLİRSEM ONLAR KAYBEDER"

Konşumasında azledilmeyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Trump 'Azledilirsem onlar kaybeder' dedi.

REKLAM

Ayrıntılar gelecek...