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        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş Zincirlikuyu'da sağanak nedeniyle su basan alt geçit trafiğe kapatıldı

        Beşiktaş Zincirlikuyu'da sağanak nedeniyle su basan alt geçit trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçidi su basarken, yol trafiğe kapatıldı. Sultangazi'de yağışın etkisiyle biri ambulans olmak üzere 4 araç yolda oluşan çukura düştü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        İstanbul'da yollar göle döndü

        İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı yollar göle dönerken, Beşiktaş Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı.

        ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI

        Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçitte su birikmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

        ETKİSİNİ GÖSTERDİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

        Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede ve Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

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        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Yol üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Araçların yavaşlaması da bazı güzergahlarda trafik akışının olumsuz etkilenmesine neden oldu.

        BİR AMBULANS 4 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

        Sultangazi'de yağışın etkisiyle biri ambulans olmak üzere 4 araç yolda oluşan çukura düştü.

        Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta İSKİ tarafından çalışma yapılan yolda, yağışın da etkisiyle çökme sonucu çukur oluştu.

        Evine gelen bir kişinin park ettiği otomobili çukura düştü. Çökmenin devam etmesi sonucu sokaktan geçen bir ambulans çukura düşerek mahsur kaldı.

        Sokakta ilerleyen 2 otomobil de çukura düştü. Vatandaşların yardımıyla 2 araç kurtarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ambulans, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ekiplerin 34 HYS 351 plakalı otomobili kurtarma çalışması sürüyor.

        Olayda yaralanan olmazken, güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatıldı.

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