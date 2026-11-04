Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri: ABD'de ilklere sahne olan seçim, Trump yenilgiyi kabul etti veto kartını gösterdi, İran'dan ilk yorum, Piyasalar nasil tepki verdi? Deprem konutlarinda peşin ödemeye %74 indirim

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

TRUMP 'TOPAL ÖRDEK': ABD'DE İLKLERE SAHNE OLAN SEÇİM

Dünyanın yakından takip ettiği ABD ara seçimleri, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlandı. ABD ara seçimlerinde Demokratlar, Georgia, Texas ve New Mexico olmak üzere 3 eyalette valilik yarışını kazandı. Florida'da ise Cumhuriyetçi aday galip geldi. Demokratlar, Kansas, Maine ve Güney Carolina'dan 3 senatörü Senatoya gönderdi. New Jersey'den ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi seçilirken, Hakeem Jeffries de ABD'nin ilk siyahi Temsilciler Meclisi başkanı oldu. Seçimler, ilk siyahi kadın vali, ilk yerli kadın vali ve Texas'ın ilk Latin kökenli kadın valisi gibi tarihi gelişmelere sahne oldu.

TRUMP YENİLGİYİ KABUL ETTİ, VETO KARTINI GÖSTERDİ

ABD Başkanı Trump seçimin ardından bir açıklama yaparak, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık" ifadelerini kullandı. Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Trump, yenilgiyi kabul etti ve "Demokratları tebrik ediyorum" dedi. Trump daha sonra sosyal medya hesabından üzerinde "Veto" yazan bir şapkanın görselini paylaştı ve "Demokratlar gönderecek ben veto edeceğim." ifadelerini kullandı. Bu sonucun sebeplerinden birinin de İran savaşı olduğunu söyleyen Trump, savaş konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurguladı.

İRAN'DAN ABD SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLK YORUM

İran'dan da seçim sonuçlarına yönelik ilk yorum geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, "ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD SEÇİMLERİNİN ARDINDAN NETANYAHU'NUN GELECEĞİ NE OLACAK?

Şimdi gözler bir taraftan da İsrail'de... ABD'deki bu seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan İsrailli muhalif siyasetçiler, Netanyahu'nun başbakanlık görevinde kalamayacağını vurguladı.

PİYASALAR ABD SEÇİMLERİNE NASIL TEPKİ VERDİ?

Küresel piyasalarda seçim sonuçlarının gelmesiyle risk iştahı arttı. Dolar endeksi yüzde 0,5 düşerek 101,3'e gerilerken, altının onsundaki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı. Yurt içinde de Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 3,5'i aştı.

DEPREM KONUTLARINDA PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 74 İNDİRİM

Yurda dönelim... 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde hak sahibi vatandaşların afet konutları ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma süreci başladı. Borcunu 31 Aralık 2026'ya kadar peşin ödeyenlere konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Taksitli ödemelerde ise konut tesliminden itibaren 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunulacak.

ARIKAN: MEKKE ANLAŞMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için, "Biz böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz" dedi.

AKOM, İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ: SAĞANAK VE FIRTINA ALARMI

Ve yağışlı hava tüm ülkede etkili olurken AKOM İstanbul için fırtına ve yağmur uyarısı verdi. İstanbul'da aralıklarla süren sağanak yağışın, saat 16.00'dan itibaren hızı 60 km'yi bulan fırtınayla etkisini artıracağı, şiddetli sağanağın saat 22.00'ye kadar süreceği bildirildi.

AHMET NAZİF ZORLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayatını kaybeden iş insanı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'A KARŞI ZAFER PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Emre Belözoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, Liverpool karşısında elde edeceği sonuçla moral depolamak istiyor. Öte yandan yarın sabah göreve başlayacak Emre Belözoğlu, bu akşamki maçı da tribünden takip edecek.

GALATASARAY'IN GALİBİYETİ ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Dün akşam Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart karşısında elde ettiği 2-0'lık zafer, Almanya basınında geniş yer buldu. Stadyumdaki müthiş atmosfere dikkat çeken Alman gazeteleri ve internet siteleri, sarı-kırmızılı taraftarların Galatasaray'ın galibiyetinde büyük pay sahibi olduğunu yazdı.