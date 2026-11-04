Dehşet anları! Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!

Çorum'un Boğazkale ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden eski milli güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26), toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre kaza, dün sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Burak Ünal yönetimindeki otomobil ile M.Ö. idaresindeki TIR çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal hayatını kaybetti.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, Hıdırlık Camisi’ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Burak ve Firdevs Ünal, Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de katıldı.

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Eski milli güreşçi Burak Ünal’ın Boğazkale Devlet Hastanesi’nde, eşi Firdevs Ünal’ın ise Sungurlu Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi. Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.