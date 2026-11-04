Borsa İstanbul'da sert yükseliş

TSİ 14.30 itibarıyla BITS 100 endeksi günlük yüzde 4.6'lık yükselişle 11.531 puana çıktı.

Aynı saatlerde Bankacılık endeksi yüzde 6.37, bilişim endeksi yüzde 5.24 ve elektrik endeksi yüzde 4.63 yükseldi.

ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçirmeye yönelik kazanımları, küresel piyasaların odağına yerleşti.

Seçim sonuçlarının Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarını hayata geçirme alanını daraltabileceği değerlendirmeleri öne çıktı. Özellikle teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği ve yapay zeka yatırımlarının daha fazla denetime tabi tutulabileceği beklentileri piyasalarda fiyatlandı.

Seçim sonuçlarının ilk aşamada ABD hisse senedi vadeli kontratlarında ve dolarda düşüşe, ABD Hazine tahvillerinde ise yükselişe yol açtığı görüldü. Ancak günün ilerleyen saatlerinde ABD vadeli endekslerinde toparlanma yaşandı.

Küresel piyasalardaki bu hareketlilik Borsa İstanbul'da da yatırımcıların risk iştahı ve pozisyonlanması açısından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

FON TASFİYESİNDE HİSSE SATIŞLARI TAMAMLANDI

Borsa İstanbul'daki yükseliş öncesinde piyasaların yakından izlediği bir diğer gelişme ise tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan BIST 30 hisselerinin satış sürecinin tamamlanması oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) üyelerine gönderdiği duyuruyla, söz konusu hisselerin borsa dışında satış işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan yaklaşık 12 milyar lira büyüklüğündeki hisseler için 20 eşit paket oluşturuldu. 3 Kasım kapanış fiyatları üzerinden gerçekleştirilen satışlarda paketlerin tamamı alıcı buldu. Takas işlemlerinin 4 Kasım'da yapılması planlandı.

Böylece bir süredir Borsa İstanbul'da takip edilen fon tasfiyesine ilişkin belirsizliklerin önemli bir bölümü geride bırakılmış oldu.