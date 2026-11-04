Zafer Samancı nın haberine göre Konya’nın Kulu ilçesinde adliyede görev yapan zabıt katibi Ayşe Selvi, iddiaya göre 2024 yılının başından itibaren hazine adına Milli Emlak’tan ve icra dairelerinden yatan toplamda 6.5 milyon lirayı belirli zaman aralıklarıyla zimmetine geçirdi. EŞİNİN İHBARIYLA TUTUKLANDI Olayın fark edileceğini anlayınca da durumu eşine anlattı. Eşinin zimmet olayını savcılığa bildirmesinin ardından Ayşe Selvi geçen aralık ayında tutuklandı. PARALARI BAHİS OYNAYARAK HARCADIM Ayşe Selvi hakkında Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar verildi. Tutuklu sanık Ayşe Selvi son savunmasında, Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Bu yaptığımın bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşim de durumu yetkili mercilere bildirdi. Çok pişmanım. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım dedi. İNDİRİM İLE 13 YIL HAPİS ALDI Mahkeme heyeti, Ayşe Selvi yi “zincirleme şekilde zimmet” suçundan suçlu buldu. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.