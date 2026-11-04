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        Haberler Gündem Yargı Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı: "Avrupa vaadiyle katıldım, polisten korkup vazgeçtim"

        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı: "Avrupa vaadiyle katıldım, polisten korkup vazgeçtim"

        Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı hazırlığında olan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından saklandıkları hücre evinde gözaltına alınmıştı. Yakalanan tetikçilerden 20 yaşındaki Abdulkadir D.'nin ifadesine Habertürk ulaştı. Daltonlar suç örgütü yöneticileriyle sosyal medyadan irtibat kurduğunu ve Avrupa'ya kaçma vaadiyle örgüte katıldığını söyledi. Cem Gölbaşı'na yönelik saldırı planını da anlattı. Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberi…

        Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        İstanbul’da "Daltonlar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, uzun namlulu piyade tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        HÜCRE EVİNDEN 5 GÜN BOYUNCA ÇIKMADILAR

        Habertürk TV’den Elif Yavuz’un haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki Abdulkadir D. ifadesinde Daltonlar suç örgütüne sosyal medyadan katıldığını ve örgüt yöneticilerinden "Robin" lakaplı Yusuf Can Güngör’le sosyal medya üzerinden irtibat kurduğunu anlattı. Avrupa'ya kaçma vaadiyle İstanbul’a geldiğini ve saldırı teklifini kabul ettiğini belirtti.

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        Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen Abdulkadir D., Esenyurt’ta bir rezidansa yönlendirildiğini, gittiği evde 5 kişi kaldıklarını, evden 4-5 gün boyunca hiç çıkmadıklarını ve Yusuf Can Güngör’den talimat beklediklerini söyledi.

        POLİSLERDEN KORKUP SALDIRIDAN VAZGEÇTİ

        İfadesine göre Abdulkadir D., derbi sonrası evden aldığı silahla taksiye binip Kadıköy’de kendisine Whatsapp üzerinden atılan konuma gitti. Fenerbahçe stadının çevresinde bekleyen ve taraftar otobüslerinden inenleri izleyen şüpheli, beklediğine dair fotoğrafı örgüt yöneticisine gönderdi.

        Yaklaşık 2 saat boyunca konumda bekleyen Abdulkadir D., daha sonra derbi nedeniyle çevredeki polislerden korkarak tekrar Esenyurt’a döndü. Silahlı saldırıdan vazgeçen tetikçi, Yusuf Can Güngör tarafından tehdit edildiğini, tekrar saldırı için evde kalmaya devam ettiğini söyledi.

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        BEYOĞLU’NDAKİ POLİS ÇEVİRMESİNDEN HÜCRE EVİNE BASKINA

        Rezidansta kalan diğer şüphelilerden İbrahim Ç., silahlı saldırı için temin edilen silahları hücre evine götürürken bindiği taksi Beyoğlu’nda polislerin şüphelenmesi üzerine durduruldu. Yapılan aramada otomatik tabanca, uzatılmış şarjör ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İbrahim Ç.’nin telefonu incelendiğinde Esenyurt’taki hücre evi tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hücre evine yapılan operasyonda aralarında tetikçi Abdulkadir D.’nin de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

        İbrahim Ç.’ye silah temin eden bir şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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        #fenerbahçe
        #daltonlar
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