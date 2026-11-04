Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Celtic’e konuk olacak : Tek eksik Miretti!

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, yarın TSİ 23.00’te deplasmanda İskoçya takımı Celtic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 mağlup ederken, Almanya deplasmanında da TSG Hoffenhem’ı 3-2’lik skorla geçti. Kartal, son olarak da Dolmabahçe’de İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

SASCHA STEGEMANN DÜDÜK ÇALACAK

Celtic - Beşiktaş müsabakasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martin Petersen olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR’da ise Patrick Hanslbauer yer alacak.

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TEK EKSİK MIRETTI

Beşiktaş’ta Celtic müsabakası öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor. Fabio Miretti, omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle yarın takımını yalnız bırakacak.

ORKUN VE POKU TAKIMLA ÇALIŞTI

Sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan kaptan Orkun Kökçü ile hastalığı sebebiyle Süper Lig’de son oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmayan Ernest Poku dün ve bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

Teknik heyet, iki futbolcunun Celtic mücadelesinde forma giyip giyemeyeceğine maç saatinde karar verecek.

CELTIC LİGDE LİDER, AVRUPA'DA PUANSIZ

İskoçya Premiership’te en yakın rakibi Rangers’ın 4 puan önünde 28 puanla lider konumda bulunan Celtic, Avrupa Ligi’nde ise henüz puanla tanışamadı.

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Lig aşamasındaki ilk maçında sahasında Ferencvaros’a 3-1 kaybeden Celtic, ardından konuk olduğu Benfica’ya 4-1 ve evinde de Celta Vigo’ya 2-1 kaybetti.

İskoç ekibi, Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen, Marsilya ve Ararat-Armenia ile birlikte henüz puanla tanışamayan dört takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA DOLUDİZGİN!

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 9 mücadelenin 7’sinden galip ayrılırken, birer de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland’i 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Hradec Kralove’u her iki müsabakada da 1-0’lık skorlarla mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, lig aşamasının ilk haftasında Marsilya’yı 4-1’lik skorla geçerken, konuk olduğu TSG Hoffenheim’ı da 3-2 yendi. Dolmabahçe’de ise Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kara Kartal, bu maçlarda rakip ağları 17 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde de 6 gol gördü.

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DEPLASMAN KARNESİ

Beşiktaş, Celtic ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. mücadelesini verecek. Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 133 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların 36’sını kazanırken, 24’ünde berabere kaldı, 73’ünde ise mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 154 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 248 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 143. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 142 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı karşılaşmalarda 226 kez gol sevinci yaşarken, 186 kez de ağları havalandı.

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CELTIC SADECE FENERBAHÇE İLE OYNADI

Celtic, daha önce Türk takımlarına karşı 2 maça çıktı. İskoçlar, söz konusu mücadeleleri Fenerbahçe’ye karşı oynadı. İki takım, 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi A Grubu’nda rakip oldu. İstanbul’daki müsabaka 1-1, Celtic Park’taki maç da 2-2 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş ise ilk defa bir İskoç ekibine karşı mücadele edecek.