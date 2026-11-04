İstanbul için AKOM'dan şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da, gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların, akşam 16.00-22.00 saatleri arasında, hızı 60 km/sa olacak fırtınayla birlikte etkisini artırarak, şiddetli sağanağa döneceği bildirildi.

Yağışların, perşembe günü hafiflemesi, cuma günü itibari ile bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise hafta sonuna kadar (Pazar) 12-14 derece aralığında kış değerlerine yakın seyretmesi öngörülüyor."

Yapılan uyarıyla birlikte; İstanbulluların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

REKLAM

8 KENT İÇİN FLAŞ UYARI

Rize, Artvin ve Giresun'da yarından itibaren etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı, il valiliklerince vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.