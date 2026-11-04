Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Saran ve Cebeci'nin beraatine karar verdi.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken, duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.

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"MESAJLAŞMALARIMIZ, MAHREM BİR DİLDİR"

Ela Rümeysa Cebeci, “Çalışmadığım için gelirim yok. Savcılık aşamasındaki ifademi tekrarlıyorum, suçlamaları reddediyorum. Saadettin Saran, 7 yıldır hayatımda olan, bir zamanlar aşk ilişkisi yaşadığım, bir dönemde dostum olan çok sevdiğim bir insandır.

Mesajlaşmalarımız, iki cilveleşen insanın kullandığı mahrem bir dildir, mizah dilidir. Yazışmalarım ve flörtleşmelerim film replikleri gibi ifadeler içeriyor. Kimseyle uyuşturucu içmedim, kimseye uyuşturucu madde içirmedim.

Testimde uyuşturucu madde bulunmadı. Partilere gitmişliğim yoktur. Sporcu disipliniyle çalıştığım bir habercilik hayatım vardır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi arz ediyorum. Mehmet Akif Ersoy yalnızca Habertürk’te çalıştığım dönemde genel yayın yönetmenimdi” dedi.

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"YURT DIŞINDA TEK BİR KERE DENEDİM"

Mahkeme başkanı, Cebeci'ye savcılıkta verdiği ifadeleri ve telefonunda yer alan mesajlaşmaları sordu. Cebeci, “T” isimli kişiden likit esrar istemesine ilişkin soruya, “Deneme fırsatım olmuştu ama denemeydi, kullanıcı olarak asla değil. Ben de getirirse deneriz demiştim, kendisi de zaten getiremem demişti” yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, “Türkiye’de hiç uyuşturucu madde kullanmadım diye bir beyanınız var. Türkiye’de mi hiç kullanmadınız, yoksa hiç mi kullanmadınız?” diye sorması üzerine Cebeci, “Yurt dışında münferit olarak tek bir kere denedim. O da kek gibi bir şeydi; orada market gibi bir yerde satılıyor” yanıtını verdi.

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"HÜCREMDEN ÇIKIP GİTTİĞİM İÇİN ANLATAMAMIŞ OLABİLİRİM"

Mahkeme başkanının, savcılık ifadesindeki “Ben uyuşturucuyu bir süre kullandım” sözünü sorması üzerine Cebeci, “Yurt dışında denemenin suç olduğunu bilmiyordum. Hücreden çıkıp gittiğim için heyecandan ifademde tam anlatamamış olabilirim” dedi.

Telefonunda çekilmiş bir uyuşturucu fotoğrafı olduğu sorulan Cebeci, “Fotoğraf Barselona’da çekildi ama o uyuşturucuyu ben kullanmadım, ama ben çektim” diye konuştu.

"SAÇIMA BULAŞTIĞINI ANLADIM"

Sadettin Saran'la mesajlaşmaları sorulan Cebeci, “Maddeden bahsetmiyoruz. Mahrem bir konuşmaydı. İkimiz de telefonlarımızı asistanlarımıza veriyorduk, o yüzden” ifadelerini kullandı. “Escobar mıyım?” mesajları sorulunca Cebeci, “Mahrem konuşmaları açıkça konuşmuyorduk; cilveleşmeydi, mizahtı” dedi.

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“Müthiş bir şeymiş, bahçeden topla getir bir dahakine” mesajlaşmaları sorulması üzerine de “Yine mahrem konularla ilgiliydi” diye konuştu. Saçında uyuşturucu madde çıkması sorulan Cebeci, “Çok şaşırdım, öfkelendim. Tekrar test istiyorum dedim. Sonra öğrendim ki bulaş konusu üzerine çok fazla bilimsel çalışma yapılmış ve saçıma bulaştığını anladım” dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Savcılık, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci, “Hangi delile dayanarak cezalandırılmamın istendiğini anlamış değilim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

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BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan suçun oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.