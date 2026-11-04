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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı

        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı" denildi. MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında, 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları 464 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı.

        İŞLEM HACMİ: 27.5 MİLYAR TL

        Şüphelilerden; 198’i tutuklandı ve 129’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında, 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

        NASIL DOLANDIRDILAR?

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; "Sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ederek, sahte sağlık raporu hazırlama vaadi sunarak, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, yüksek kazanç sağlama amacıyla yatırım vaadiyle, araç, ev, yedek parça satışı ve sahte araç kiralama ilanları vererek" vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

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