Ünlü isimlerden ABD'de Demokratların seçim zaferi yorumları: Hayaller gerçek oldu
ABD'deki ara seçimlerde Demokratların "mavi tsunami" olarak adlandırılan zaferi, Donald Trump karşıtı ünlü isimleri sevindirdi. Sanatçılar, seçim sonuçlarından duydukları memnuniyeti, sosyal medya paylaşımları ve ekrandan verdikleri mesajlarla dile getirdi
ABD'de yapılan ara seçimde Demokratlar, Kongre'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin sahip olduğu çoğunluğu ele geçirdi. Demokrat adaylar Cumhuriyetçilerin kaleleri olarak görülen birçok bölgede seçimi önde bitirdi. Cumhuriyetçilerin kırmızı, Demokratların mavi renkle temsil edildiği seçim için ABD basınında "mavi dalga" ve "mavi tsunami" benzetmeleri yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının son iki yılını "topal ördek" olarak tamamlayacağı konuşulurken, Demokratlar ve dünyanın dört bir yanındaki destekçileri seçim zaferini kutluyor.
Birçok sanatçı da kutlamalara katılarak, Demokratların tarihi zaferi hakkında düşüncelerini ve sevinçlerini paylaştı.
"UZUN ZAMANDIR BU KADAR UMUTLU HİSSETMEMİŞTİM"
Ünlü oyuncu Mandy Moore, oy sayımını yakından takip etti ve Instagram'da birçok paylaşım yaptı. Moore, "Uzun zamandır bu kadar umutlu hissetmemiştim" ve "Her şey daha da iyiye gidiyor" mesajlarını yayımladı.
"HAYALLER GERÇEK OLUYOR"
'Happy Days' dizisinde Fonz karakterini canlandıran oyuncu Henry Winkler, sosyal medyada Joanne Carducci'nin X adlı hesabında paylaştığı "Nasılsınız şu an?" gönderisine, "Hayaller gerçek oluyor" diye yanıt verdi.
"KIZIL DÜĞÜN ŞİMDİ BAŞLIYOR"
Seçim gecesi büyük gece programlarından hiçbiri canlı yayın yapmadı, ancak 'Jimmy Kimmel Live' programı daha geç saate çekildiği için sunucu Kimmel, ilk sonuçlara değinebilme şansı buldu. Sonuçlar hakkında yorum yapan ilk gece programı sunucusu olan Kimmel, Trump'ın kamuoyunda tanınan kişilerin görünüşleriyle ilgili son yorumlarına dair bir şakayla açılışı yaptı. Trump, bir seçim mitinginde, kendisine destek veren şarkıcı Nicki Minaj'ın kalçalarını beğendiğine dair yorum yapmıştı.
Demokratların Temsilciler Meclisi'ni ele geçirdiğini belirten Kimmel, "Mavi dalga karaya ulaştı ve şimdi Kızıl Düğün başlıyor" diyerek Game of Thrones dizisinin ilgili bölümüne gönderme yaptı.
"YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ"
Oyuncu Wendell Pierce, seçim galibiyetini bir yeniden yapılanma dönemi olarak tanımladı. İlk siyahi meclis başkanı, ilk siyahi kadın vali, üç siyahi kadın senatör, aynı anda görev yapan dört siyahi vali, ilk Latin kökenli kadın vali ve ilk Müslüman senatör gibi önemli dönüm noktalarını sıraladı.
OY KULLANMAYA ÇAĞIRDILAR
Günün erken saatlerinde Pedro Pascal, Olivia Rodrigo, Dave Bautista, Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Bruce Springsteen, Samuel L. Jackson gibi ünlüler, hayranlarını oy kullanmaya teşvik etmek için sosyal medyayı kullandılar.