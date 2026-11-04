Ünlü isimlerden ABD'de Demokratların seçim zaferi yorumları: Hayaller gerçek oldu

"KIZIL DÜĞÜN ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Seçim gecesi büyük gece programlarından hiçbiri canlı yayın yapmadı, ancak 'Jimmy Kimmel Live' programı daha geç saate çekildiği için sunucu Kimmel, ilk sonuçlara değinebilme şansı buldu. Sonuçlar hakkında yorum yapan ilk gece programı sunucusu olan Kimmel, Trump'ın kamuoyunda tanınan kişilerin görünüşleriyle ilgili son yorumlarına dair bir şakayla açılışı yaptı. Trump, bir seçim mitinginde, kendisine destek veren şarkıcı Nicki Minaj'ın kalçalarını beğendiğine dair yorum yapmıştı.

Demokratların Temsilciler Meclisi'ni ele geçirdiğini belirten Kimmel, "Mavi dalga karaya ulaştı ve şimdi Kızıl Düğün başlıyor" diyerek Game of Thrones dizisinin ilgili bölümüne gönderme yaptı.