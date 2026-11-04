Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı

"Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!

Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık r... Daha Fazla Göster Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık rahat rahat yaşayabilirsin" dediği öne sürüldü.(ANKA) Daha Az Göster