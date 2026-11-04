Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Giriş: 04 Kasım 2026 - 17:35 Güncelleme:
DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ün yarın saat 11:00'da şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldıkları öğrenildi.
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