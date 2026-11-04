ABD'deki seçim yenilgisi Trump'ı sarstı, İsrail basınında endişeler arttı

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde etmesi, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Cumhuriyetçilerin Kongredeki üstünlüğünü kaybetmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail açısından "ağır darbe" olarak yorumlandı. İsrail medyası, Demokratların zaferini "tarihi mavi tsunami", Cumhurbaşkanı Trump'ın değil, ABD Başkanı Trump'ın yaşadığı seçim yenilgisini ise "aşağılayıcı yenilgi" olarak nitelendirdi.

İsrail basınında seçimlerin tek kaybedeninin Trump olmadığı vurgulanırken, Demokratların Kongrede kontrolü ele geçirmesinin ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendirildi.

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MAARIV: SEÇİM SONUÇLARI İSRAİL'İ KAYGILANDIRIYOR

İsrail'in Maariv gazetesi, seçim sonuçlarını "Trump tek kaybeden değildi, seçim sonuçları İsrail'de derin kaygı uyandırıyor" başlığıyla okurlarına duyurdu. Gazete, Cumhuriyetçilerin aldığı ağır yenilginin Washington ile İsrail arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyebileceğini yazdı.

Haberde, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımlara karşı çıkan ve İsrail'in Gazze politikalarını eleştiren ilerici Demokrat adayların Kongrede sandalye kazanmasına dikkat çekildi. Bu gelişmenin, Washington'ın Tel Aviv'e yönelik politikasının değiştirilmesini savunan kesimleri güçlendirdiği belirtildi.

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Maine eyaletinde Demokrat Troy Jackson'ın, 1997'den bu yana senatörlük yapan ve İsrail'in güçlü destekçileri arasında gösterilen Cumhuriyetçi Susan Collins'i mağlup etmesi de öne çıkarıldı. Jackson'ın seçim kampanyasında İsrail'e yönelik ABD askeri yardımının sona erdirilmesini istediği hatırlatıldı.

Gazete, seçim sonuçlarının Demokrat Parti içindeki güç dengelerini değiştirdiğini ve 2028 başkanlık seçimleri öncesinde parti yönetimine İsrail politikası konusunda uygulanan baskıyı artırabileceğini değerlendirdi.

YEDIOTH AHRONOTH: TRUMP İÇİN AŞAĞILAYICI YENİLGİ

Yedioth Ahronoth gazetesi, seçim sonuçlarını "Trump için aşağılayıcı yenilgi: Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoyu ele geçirdi, tarihi mavi tsunami" başlığıyla yayımladı.

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Gazete, Demokratların kamuoyu araştırmalarında beklendiği gibi Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmekle kalmadığını, Senatoda da zafer kazanarak ABD Başkanı Trump'a ağır bir siyasi yenilgi yaşattığını yazdı.

Demokratların Cumhuriyetçilerin kazanmasının beklendiği seçim bölgelerinde de başarı elde etmesine dikkat çekilen haberde, yeni Kongre aritmetiğinin Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında atacağı adımları sınırlandırabileceği belirtildi.

Gazete, Trump yönetiminin "topal ördek" konumuna düştüğünü ifade ederek, Kongrenin muhalefetin kontrolüne geçmesinin Beyaz Saray'ın yasa çıkarma ve siyasi kararlarını uygulama imkanlarını zorlaştıracağını vurguladı.

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ISRAEL HAYOM: İSRAİL'İ YENİ SINAMALAR BEKLİYOR

Israel Hayom gazetesi, Demokratların zaferinin Washington'daki siyasi dengeleri yeniden şekillendirdiğini ve İsrail açısından yeni sorunlar doğurabileceğini yazdı.

Gazeteye göre Demokratlar, ocak ayından itibaren Kongrenin iki kanadındaki çoğunlukları sayesinde yasaları ve üst düzey atamaları engelleyebilecek, Trump yönetimine yönelik soruşturmalar başlatabilecek.

Haberde, Cumhuriyetçilerin Trump'tan uzaklaşmaya başlayabileceği, İsrail'in ise politikalarını daha sert biçimde eleştiren bir Kongreyle karşı karşıya kalacağı değerlendirildi.

İran'la olası çatışma, yaptırımlar ve Kongre onayı gerektiren bölgesel anlaşmaların Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşmazlıklara yol açabileceği belirtildi. İsrail'in kendi kaynaklarıyla finanse ettiği silah alımlarının dahi Kongrenin denetimine tabi olacağı vurgulandı.

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Gazete ayrıca Trump'ın salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'e sağlanan yıllık ABD yardımının yıl sonunda kesilmesi konusunu görüştüğünü, ancak bunun nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıların açıklanmadığını aktardı.

Yeni Kongrenin Trump'ın İsrail'e verdiği desteğin siyasi maliyetini artırabileceği belirtilirken, Kongre komitelerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik ABD politikalarının sorgulandığı platformlara dönüşebileceği ifade edildi.

KANAL 14: TRUMP VE İSRAİL İÇİN AĞIR DARBE

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen sağcı Kanal 14 televizyonu da Demokratların seçim zaferini "Trump ve İsrail için ağır darbe" sözleriyle değerlendirdi.

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Kanalın haberinde, Demokratların Kongrenin her iki kanadında kontrolü ele geçirmesinin Trump yönetiminin yasama ve ekonomi alanındaki girişimlerini engelleyebileceği, ayrıca kapsamlı parlamento soruşturmalarının önünü açabileceği belirtildi.

Demokratların Senatoda yargıç, büyükelçi ve Savunma, Dışişleri ile Adalet bakanlıklarındaki üst düzey atamaları engelleyebilecek güce ulaştığına dikkat çekildi.

Dış ilişkiler, savunma ve bütçe komitelerinin yönetiminin Demokratlara geçmesinin İsrail açısından doğrudan sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Haberde, İsrail'e yönelik silah anlaşmaları ve sevkiyatları üzerindeki Kongre denetiminin sıkılaşabileceği, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri politikaları konusunda karşı karşıya kalacağı siyasi baskının da artabileceği ifade edildi.