Fenerbahçe: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 2 kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi ve Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti...
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Liverpool'un golleri 25. dakikada Trey Nyoni, 69'da Alexander Isak kaydetti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller ise 29. dakikada Mason Greenwood, 73'te Archie Brown ve 79. dakikada ise Vedat Muriqi'ten geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı. Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alan F.Bahçe ise 5 puana ulaştı.
Ligin 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Liverpool ise Club Brugge deplasmanında sahne alacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.
44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.
69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.
73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.
Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.