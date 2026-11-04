UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya ekibi Celtic'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, sinirli bir rakip görebileceklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Celtic Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Rakibimizin Avrupa'da puanı yok. Bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Onlar bize karşı nasıl güçlü oynayacaksa bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım. Harika bir maçtı, 2-0 geriye düşmüştük ve 2-2 yaptık. Celtic'e karşı burada oynamak farklı. İç saha faktörü var. Ben de Celtic'in 0 puanda olmasına şaşkınım. Yarın sinirli bir Celtic görebiliriz. Bunun da işimizi zorlaştıracağını düşünüyorum. Kazanmayı ve puanlar almayı isteyeceklerdir. Bence zor bir maç olacak. İyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Hepimizin hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Kadroda değişiklik yapabileceğini aktaran Italiano, Avrupa'da iyi işler yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Lig ve Avrupa farklı. Avrupa'da gayet iyi gidiyoruz. Sadece 1 mağlubiyetimiz var. O da ilk maçını 3-0 kazandığımız Zalgiris maçının rövanşı. Avrupa'da farklı bir dikkat seviyemiz var. Burada önemli işler çıkardık. Asla kolay değil. Buraya gelmek için çok çalıştık, çok zor maçlar çıkardık. Şu an Avrupa'ya konsantreyiz. Burada puanlar almak, gruptan çıkmak ve daha iyi işler yapmak istiyoruz. Yarın zor bir maç olacak. Gerçekten mükemmel bir stadyumda etkili taraftarlara karşı oynayacağız."

REKLAM

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Orkun Kökçü'nün yarın kulübede olacağı bilgisini veren tecrübeli teknik adam, "Trossard tanınan, kendini kanıtlamış, oyunu iyi okuyan, zeki bir oyuncu. Orta sahada ve kanatta oynayabilen bir futbolcu. Nasıl bir çözüm bulacağımızı göreceğiz. Tüm ofansif oyuncuları işin içine nasıl dahil ederim diye düşünüyorum. Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların pas kalitesinden, son toplarından, oyunu okumalarından ve şutlarından eksik kaldık. Onların olmadığı dönemde de pozitif sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yarın Orkun kulübede olacak. Ona süre verip aktif etmek istiyoruz. Umarım yarınki planlar istediğimiz gibi gider ve o da bize katılır." ifadelerini kullandı.