Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Koç Holding'in desteğiyle İstanbul'un tarihi eserleri Londra'da sanatseverlerle buluşacak

        Koç Holding'in desteğiyle İstanbul'un tarihi eserleri Londra'da sanatseverlerle buluşacak

        Koç Holding'in desteğiyle Londra'da düzenlenecek sergi, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına uzanan 1600 yıllık kültürel mirasını dünyaya tanıtacak. Fatih Sultan Mehmed'in ünlü portresinden Osman Hamdi Bey'in tablosuna, Topkapı Sarayı'ndan tarihi mozaiklere kadar 200'ü aşkın eser, 7 Kasım'dan itibaren sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da

        00. yılını kutlayan Koç Topluluğu, İstanbul'un yüzyıllara yayılan kültürel mirasını Londra'ya taşıyor. Koç Holding'in desteğiyle Victoria and Albert Müzesi'nde düzenlenecek "Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk" sergisi, 7 Kasım'da kapılarını açacak. Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapan İstanbul'un 1600 yıllık sanat ve kültür tarihini gözler önüne serecek sergide, farklı dönemlerden 200'ü aşkın eser yer alacak.

        Koç Holding'in katkıları ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla hazırlanan sergiye, bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ve kuruluşlar da eser ödünç verdi. Londra'daki Victoria and Albert South Kensington'da gerçekleştirilecek sergi, 9 Mayıs 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        Serginin açılışına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Caroline N. Koç ve İpek Kıraç, Çiğdem Simavi, Kerim R. Koç, Esra Koç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ve Sadberk Hanım Müzesi Direktörü Hülya Bilgi katıldı.

        FATİH SULTAN MEHMED'İN ÜNLÜ PORTRESİ DE SERGİDE

        Milattan sonra 330 yılından 1922'ye kadar uzanan dönemi kapsayan sergi, dört ana bölümden oluşuyor. İpekli dokumalardan çini ve seramiklere, mozaiklerden değerli metal eserlere, heykellerden mimari süslemelere, el yazmalarından tablolara kadar uzanan geniş bir koleksiyon sanatseverlerle buluşacak.

        REKLAM

        Serginin en dikkat çekici eserleri arasında, Venedikli ressam Gentile Bellini'nin 1479 yılında yaptığı Fatih Sultan Mehmed portresi bulunuyor. Londra National Gallery'den ödünç alınan ünlü tablo, İstanbul'un tarihini anlatan serginin öne çıkan parçalarından biri olacak.

        Topkapı Sarayı Koleksiyonu'ndan getirilen, II. Selim'e ait 16. yüzyıldan kalma zerbaft dokumalı kaftan da sergide yer alacak.

        Bizans imparatorlarının Büyük Sarayı'nın özgün süslemelerinden günümüze ulaşan tek örnek olan 6. yüzyıla ait mozaikler ise ilk kez İstanbul dışında sergilenecek. 1935 yılındaki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan mozaikler, serginin önemli tarihi eserleri arasında bulunuyor.

        REKLAM

        KOÇ TOPLULUĞUNUN KOLEKSİYONLARINDAN ÖZEL ESERLER

        Sergide, Koç Topluluğuna bağlı kültür kurumlarının koleksiyonlarından seçilen eserler de sanatseverlerle buluşacak.

        Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu'ndan 19. yüzyıla ait Osmanlı kadın kıyafetleri, geleneksel giysiler ve hat sanatının seçkin örnekleri Londra'da sergilenecek.

        Koleksiyondan seçilen eserler arasında Mevlevi tacı tasvirli hat levha, üçetek entari, etek ve bluz, ferace, sokak çarşafı, şemsiye, galoş ve potin ile hattat Sami Efendi ve Hüsnü Efendi'nin hat levhaları bulunuyor.

        Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan ise Osman Hamdi Bey'in 1887 yılında İstanbul'da yaptığı "Gezintide Kadınlar" adlı tablo sergide yer alacak.

        REKLAM

        ÖMER KOÇ: İSTANBUL'UN EŞSİZ ZAMANSIZLIĞINI GÖSTERİYOR

        Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, sergi kitabında yer alan takdim yazısında İstanbul'un dünyadaki diğer şehirlerden ayrılan zamansız bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

        İstanbul'un eşsiz coğrafi konumuyla her dönemde ticaretin, sanatın ve zanaatın merkezi olduğunu belirten Koç, Osmanlıların kendi kültürel geleneklerini Bizans geçmişiyle birleştirerek olağanüstü bir sentez oluşturduğunu ifade etti.

        Ömer Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Yüzyıllar boyunca burada üretilmiş ve bugün dünyanın dört bir yanındaki müze ve koleksiyonlarda korunup sergilenen sanat eserleri, İstanbul'un kültürel mirasının evrensel niteliğine ve kalıcı etkisine şahitlik ediyor. Bu eserler hep birlikte bir dayanıklılık, yenilenme ve kültürel canlılık hikayesi anlatıyor. Bu hikaye, Konstantinopolis'ten günümüz Türkiye'sinin İstanbul'una uzanan bir yolculuktur. Bu nedenle Victoria and Albert Müzesi'nin düzenlediği 'Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisine destek vermekten büyük gurur ve onur duyuyoruz. Sergi, İstanbul'un eşsiz zamansızlığını gösteren üstün sanat eserlerini bir araya getiriyor."

        REKLAM

        İKİ İMPARATORLUĞUN SANAT TARİHİ BİR ARADA

        Serginin küratörü Tim Stanley, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının sanat eserlerini aynı sergide buluşturmanın heyecan verici bir deneyim olduğunu belirtti.

        Stanley, Konstantinopolis ve İstanbul adlarıyla anılan şehrin geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

        İki imparatorluk döneminde ortaya çıkan sanatsal fikirlerin günümüzde de etkisini sürdürdüğüne dikkat çeken Stanley, serginin bu iki büyük tarihsel dönemi aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi.

        KOÇ TOPLULUĞUNDAN KÜLTÜR SANATA ULUSLARARASI DESTEK

        Temelleri 1926 yılında atılan ve bu yıl 100. yılını kutlayan Koç Topluluğu, Vehbi Koç Vakfı bünyesindeki kültür kurumları ve Topluluk şirketleri aracılığıyla kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

        REKLAM

        Enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Koç Topluluğu, 120 binden fazla çalışanıyla 60'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

        Koç Holding'in desteklediği Londra sergisi, Topluluğun kültür ve sanat alanındaki uzun soluklu çalışmalarının uluslararası örneklerinden biri olacak. Sergi, dünyanın önde gelen sanat ve tasarım müzelerinden Victoria and Albert South Kensington'da 9 Mayıs 2027'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #Koç Holding
        #londra
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor