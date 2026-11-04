Koç Holding'in desteğiyle İstanbul'un tarihi eserleri Londra'da sanatseverlerle buluşacak

00. yılını kutlayan Koç Topluluğu, İstanbul'un yüzyıllara yayılan kültürel mirasını Londra'ya taşıyor. Koç Holding'in desteğiyle Victoria and Albert Müzesi'nde düzenlenecek "Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk" sergisi, 7 Kasım'da kapılarını açacak. Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapan İstanbul'un 1600 yıllık sanat ve kültür tarihini gözler önüne serecek sergide, farklı dönemlerden 200'ü aşkın eser yer alacak.

Koç Holding'in katkıları ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla hazırlanan sergiye, bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ve kuruluşlar da eser ödünç verdi. Londra'daki Victoria and Albert South Kensington'da gerçekleştirilecek sergi, 9 Mayıs 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Caroline N. Koç ve İpek Kıraç, Çiğdem Simavi, Kerim R. Koç, Esra Koç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ve Sadberk Hanım Müzesi Direktörü Hülya Bilgi katıldı.

FATİH SULTAN MEHMED'İN ÜNLÜ PORTRESİ DE SERGİDE

Milattan sonra 330 yılından 1922'ye kadar uzanan dönemi kapsayan sergi, dört ana bölümden oluşuyor. İpekli dokumalardan çini ve seramiklere, mozaiklerden değerli metal eserlere, heykellerden mimari süslemelere, el yazmalarından tablolara kadar uzanan geniş bir koleksiyon sanatseverlerle buluşacak.

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Serginin en dikkat çekici eserleri arasında, Venedikli ressam Gentile Bellini'nin 1479 yılında yaptığı Fatih Sultan Mehmed portresi bulunuyor. Londra National Gallery'den ödünç alınan ünlü tablo, İstanbul'un tarihini anlatan serginin öne çıkan parçalarından biri olacak.

Topkapı Sarayı Koleksiyonu'ndan getirilen, II. Selim'e ait 16. yüzyıldan kalma zerbaft dokumalı kaftan da sergide yer alacak.

Bizans imparatorlarının Büyük Sarayı'nın özgün süslemelerinden günümüze ulaşan tek örnek olan 6. yüzyıla ait mozaikler ise ilk kez İstanbul dışında sergilenecek. 1935 yılındaki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan mozaikler, serginin önemli tarihi eserleri arasında bulunuyor.

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KOÇ TOPLULUĞUNUN KOLEKSİYONLARINDAN ÖZEL ESERLER

Sergide, Koç Topluluğuna bağlı kültür kurumlarının koleksiyonlarından seçilen eserler de sanatseverlerle buluşacak.

Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu'ndan 19. yüzyıla ait Osmanlı kadın kıyafetleri, geleneksel giysiler ve hat sanatının seçkin örnekleri Londra'da sergilenecek.

Koleksiyondan seçilen eserler arasında Mevlevi tacı tasvirli hat levha, üçetek entari, etek ve bluz, ferace, sokak çarşafı, şemsiye, galoş ve potin ile hattat Sami Efendi ve Hüsnü Efendi'nin hat levhaları bulunuyor.

Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan ise Osman Hamdi Bey'in 1887 yılında İstanbul'da yaptığı "Gezintide Kadınlar" adlı tablo sergide yer alacak.

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ÖMER KOÇ: İSTANBUL'UN EŞSİZ ZAMANSIZLIĞINI GÖSTERİYOR

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, sergi kitabında yer alan takdim yazısında İstanbul'un dünyadaki diğer şehirlerden ayrılan zamansız bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul'un eşsiz coğrafi konumuyla her dönemde ticaretin, sanatın ve zanaatın merkezi olduğunu belirten Koç, Osmanlıların kendi kültürel geleneklerini Bizans geçmişiyle birleştirerek olağanüstü bir sentez oluşturduğunu ifade etti.

Ömer Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyıllar boyunca burada üretilmiş ve bugün dünyanın dört bir yanındaki müze ve koleksiyonlarda korunup sergilenen sanat eserleri, İstanbul'un kültürel mirasının evrensel niteliğine ve kalıcı etkisine şahitlik ediyor. Bu eserler hep birlikte bir dayanıklılık, yenilenme ve kültürel canlılık hikayesi anlatıyor. Bu hikaye, Konstantinopolis'ten günümüz Türkiye'sinin İstanbul'una uzanan bir yolculuktur. Bu nedenle Victoria and Albert Müzesi'nin düzenlediği 'Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisine destek vermekten büyük gurur ve onur duyuyoruz. Sergi, İstanbul'un eşsiz zamansızlığını gösteren üstün sanat eserlerini bir araya getiriyor."

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İKİ İMPARATORLUĞUN SANAT TARİHİ BİR ARADA

Serginin küratörü Tim Stanley, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının sanat eserlerini aynı sergide buluşturmanın heyecan verici bir deneyim olduğunu belirtti.

Stanley, Konstantinopolis ve İstanbul adlarıyla anılan şehrin geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

İki imparatorluk döneminde ortaya çıkan sanatsal fikirlerin günümüzde de etkisini sürdürdüğüne dikkat çeken Stanley, serginin bu iki büyük tarihsel dönemi aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi.

KOÇ TOPLULUĞUNDAN KÜLTÜR SANATA ULUSLARARASI DESTEK

Temelleri 1926 yılında atılan ve bu yıl 100. yılını kutlayan Koç Topluluğu, Vehbi Koç Vakfı bünyesindeki kültür kurumları ve Topluluk şirketleri aracılığıyla kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

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Enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Koç Topluluğu, 120 binden fazla çalışanıyla 60'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

Koç Holding'in desteklediği Londra sergisi, Topluluğun kültür ve sanat alanındaki uzun soluklu çalışmalarının uluslararası örneklerinden biri olacak. Sergi, dünyanın önde gelen sanat ve tasarım müzelerinden Victoria and Albert South Kensington'da 9 Mayıs 2027'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.