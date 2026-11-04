Emir Sarıgül hakkında adli kontrol kararı
Kara para aklama soruşturmasında Emir Sarıgül adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Giriş: 04 Kasım 2026 - 20:34 Güncelleme:
İstanbul’da ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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