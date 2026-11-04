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        Fenerbahçe Liverpool maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (UEFA Şampiyonlar Ligi)

        Fenerbahçe-Liverpool maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. İlk 3 maçından 2 puan çıkarak sarı-lacivertliler, Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde hazırlandığı zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, Liverpool karşısında elde edeceği sonuçla hem taraftarıyla barışmak hem de Süper Lig'deki Çorum FK maçı öncesi moral depolamak istiyor. Fenerbahçe-Liverpool maçına dair tüm detaylara ve iki takımın muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: Chobani

        HAKEM: Clement Turpin

        SAAT: 20.45

        YAYIN: TRT 1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk ediyor.

        MAÇTA İLK DÜDÜK

        Hakemin düdüğü ile Kadıköy'de zorlu mücadele başladı.

        EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmek için stadyuma geldi. Genç teknik adam görevine yarın başlayacak.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Archie Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.

        Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Szobozlai, Munoz, Ngumoha, Barcola.

        EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE OLACAK

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçının ardından görevine başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, bu akşamki maçı tribünden takip edecek. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk antrenmanına ise yarın çıkacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

        Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

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        FENERBAHÇE 3 MAÇTA 2 PUAN TOPLADI

        Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

        KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

        Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemiyor.

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        #fenerbahçe
        #Kuyt
        #emre belözoğlu
        #şampiyonlar ligi
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