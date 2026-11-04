MAÇTA İLK DÜDÜK

Fenerbahçe Liverpool maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Fenerbahçe-Liverpool maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. İlk 3 maçından 2 puan çıkarak sarı-lacivertliler, Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde hazırlandığı zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, Liverpool karşısında elde edeceği sonuçla hem taraftarıyla barışmak hem de Süper Lig'deki Çorum FK maçı öncesi moral depolamak istiyor. Fenerbahçe-Liverpool maçına dair tüm detaylara ve iki takımın muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Szobozlai, Munoz, Ngumoha, Barcola.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE OLACAK
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçının ardından görevine başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, bu akşamki maçı tribünden takip edecek. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk antrenmanına ise yarın çıkacak.
Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
REKLAM
FENERBAHÇE 3 MAÇTA 2 PUAN TOPLADI
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamıyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemiyor.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
ÖNERİLEN VİDEO
20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'... Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'ye yardım eden 2 kişinin ölüm korkusuyla olayı 20 yıl boyunca sır gibi sakladığı ortaya çıktı (İHA)